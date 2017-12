Business Update søndag: Danmarks rigeste ejendomsmatador i beskidt opgør med lejer

Godmorgen

Julefreden er så småt ved at sænke sig over det ganske land, men på én fornem københavnsk adresse er julefred nok for meget at håbe på.

For en lejlighed i Trekronergaarden på Grønningen 15 lige over for Kastellet i hjertet af det historiske København er centrum for et helt usædvanligt opgør mellem en lejer, Mads Buhl, og Danmarks 42.-rigeste mand - ejendomsmatadoren Mikael Goldschmidt.

Uenigheder mellem ejere og lejere er hverdagskost på det danske boligmarked - men næppe sager som involverer en stribe opsigelser, adskillige politianmeldelser, utallige retstvister, flere injuriesager, en tilsyneladende falsk Facebook-profil og lukning for vandet i lejligheden hos en lejer.

Fortsættelse følger efter alt at dømme i det nye år.

Sexchikane

Et andet emne som der helt sikkert også vil være fokus på i det nye år er #metoo-fænomenet. I denne uge satte Berlingske Business fokus på, om sexchikane også er et problem i erhvervslivet - og svaret er desværre ja.

Flere end 20 pct. af erhvervskvinderne i Berlingske Business’ kvindepanel har oplevet uønskede befamlinger fra kolleger, og 15 pct. har oplevet det fra en leder. Eksemplerne er blandt andet krænkende befamlinger, porno på kontoret og sexistisk ­omgangstone.

En virksomhed, som tager problemet er alvorligt, er det syv år gamle managementkonsulentfirmaet Qvartz, som fra start har etableret tydelige retningslinjer for, hvordan seksuelle krænkelser forebygges og håndteres blandt de 400 ofte unge medarbejdere.

Og så er det jul

Hvis du er blandt de heldige, så får du lige, hvad du har ønsket dig i aften. Andre som Berlingske Business' digitale redaktør ved allerede, hvad han gerne vil have byttet.

Glædelig jul fra Berlingske Business!