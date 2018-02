Business Update Søndag: Bankernes gebyrer er steget med næsten 40 procent på fem år

Hovedrengøring i Falck, et auktionshus med gældsproblemer og en topchef, der vil tilbage på sporet. Sådan lyder et par af overskrifterne fra den forgange uge.

Flying Tiger-topchef vil tilbage på sporet

Detailkæden Flying Tiger Copenhagen var kommet for langt væk fra sin kerne og blevet for "fjollet og lalleglad", siger den nye topchef Mette Maix, som er i gang med at trække kæden tilbage på sporet og dermed gøre den klar til salg, sådan som ejeren EQT pønser på. Tiger-poten skal samtidig sætte et større aftryk i USA i år, fortæller Maix.

»Vi var blevet for meget spøg og skæmt. Vi deler vores sortiment op i det, du har behov for, i det, du gerne vil have, og i det, du ikke vidste eksisterede. Til den sidste del hører de sjove hatte, oppustelige dragter og falske overskæg, som er en meget lille del af vores DNA. Alligevel var den del kommet til at fylde for meget,« siger Mette Maix.

Tigerkæden er i 30 lande og gik ud af 2017 med 866 butikker. Der var en vækst på 123 butikker netto sidste år. Med de vækstplaner, der ligger i år, kan kæden nå de magiske 1.000 butikker i år. Det sker, hvis Tiger får hul på det amerikanske marked som planlagt. Læs hele interviewet her.

Falck gør hovedrent med milliardrengøring

Falck-topchef Jakob Riis nedskriver for 3,2 mia. kroner og tager tab på bundlinjen på 3,6 mia. kroner. De voldsomme summer dækker over topchefens opgør med forgængerens internationale vækststrategi. Nu skal den kriseramte virksomhed genstartes.

Jakob Riis ryster ikke på hånden under oprydningen. »Vi bygger ikke til mellemstationer,« siger han om de voldsomme nedskrivninger og omstruktureringer, der skal genstarte den kriseramte virksomhed. Læs hele artiklen her.

Bankernes gebyrer er steget med næsten 40 procent på fem år

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at bankernes indtægter fra gebyrer er steget med knap 40 procent siden 2013. Cheføkonom i Finans Danmark forklarer gebyr-boomet ved at henvise til bankernes faldende indtægter på renter og et større udbud af ydelser.

Lauritz.com i kamp mod tiden

Auktionshuset Lauritz.com kæmper med et obligationslån på en kvart milliard kroner. Nu stiller Bengt Sundstrøm sig i spidsen for en manøvre, der skal trække Lauritz.com ud af gældsproblemerne.

Et obligationslån på omkring 240 millioner kroner, der egentlig skulle sikre selskabets vækst, forfalder om knap halvandet år. En udslidt lagerejendom på Rovsingsgade i København har spøgt i selskabets skrantende økonomi. Aktiekursen er styrtdykket siden noteringen – med mere end 80 procent. Der har været opgør i toppen af ledelsen, hvor tre bestyrelsesmedlemmer og den daværende topchef forlod selskabet. Omsætningen fortsætter med at skrumpe og faldt senest med 11 procent i 2017. Læs hele historien her.

