EU satser på robothær i kampen for nye teknologigiganter

»Kunstig intelligens er ved at transformere vores verden, og det giver nye udfordringer, som Europa bør møde sammen (...). Vi er nødt til at investerer mindst 20 milliarder euro inden udgangenaf 2020,« lød det fra kommisæren for det Digitale Indre Marked Andrus Ansip i går. (ARKIV, FOTO: Emmanuel Dunand / AFP / Scanpix)

Dagens nyhedsrundfart bringer os en tur omkring dagens energiforlig og fremtiden for vindmølleudviklerne, muligheden for at se den første »rigtig« kryptobørs, og en udskældt kørselstjeneste som vi stadig er glade for - også selvom de ikke er i Danmark.

Men vi begynder med en hær af minirobotter, der skal hjælpe Europa i kampen mod USA og Kinas teknologivirksomheder.

EU vil bruge minirobotter i jagten på »enhjørninge«

En gruppe minirobotter sværmer over et bord, mens forskere følger, hvordan de organiserer sig ved hjælp af kunstig intelligens. Beskrivelsen er fra Bristol Robotics i Sydengland, og hele opstrinnet står som et billede på en af de seneste problemer, som EU bakser med: De store teknologigiganter, også kaldet »enhjørninge«, er primært i USA og Kina.

Løsningsforslaget fra EU Kommissionen går op en massiv investering på 20 milliarder euro, eller lige under 150 milliarder kroner, over de næste to år, som skal styrke forskningen i kunstig intelligens og samarbejdet på tværs af grænser for små og mellemstore virksomheder. På den lange bane skal det forhåbentligt give bedre muligheder for europæiske teknologi-start-ups, skriver Bloomberg.

»Den hårde internationale konkurrence kræver en koordineret indsats for at EU kan være med i front i forhold til udviklingen af kunstig intelligens,« lød det i pressemeddelse fra Kommissionen onsdag.

Bekymringen går på, at Europa indtager en trist tredjeplads, når det handler om at være arnested for det næste Google, Facebook, Apple eller Tencent, der alle er baseret i USA eller Kina, til trods for et godt researchmiljø. En af grundene kan være strukturel, da EU har god nok har 500 millioner indbyggere, men 28 nationer. Det skaber væsentligt flere bureaukratiske krumspring på vejen mod den famøse markedsværdi på en milliard dollar, der kendetegner en teknologi-»enhjørning«, som Google, Facebook eller... Spotify. Der vel at mærke er svensk.

Skal man betale for at bygge vindmøller?

En god investering er som regel den, der betaler sig på den lange bane. Den kalkule kan potentielt være ved at slå igennem i forhold til den danske vindmølleindustri. Siden de tidlige ‘90ere er milliarder gået til subsidier rettet mod udviklere som Ørsted og Vattenfall, og vindmøllebyggerier overalt i landet - men spørgsmålet er om pengestrømmen er ved at vende.

»Jeg er ikke afvisende over for det. Vi har ikke fundet modellen endnu. (...) Det kunne være én model, men der kan også være andre, og vores screening kommer til at vise, hvor pladserne er henne, og hvor udviklingsmulighederne er,« siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i et interview med Berlingske forud for dagens energiforlig.

Business anbefaler

Nasdaq går ind i kryptovaluta

Børsgiganten Nasdaq oplyser, at man indleder et samarbejde med kryptobørsen Gemini, der i fremtiden får adgang til børsgigantens værktøjer til markedsovervågning. Det kom frem onsdag, og i et interview med amerikanske CNBC åbner topchefen Adena Friedman samtidig op for, at den verdensomspændende børsudbyder selv vil sætte et »krypto«-skilt på på døren i fremtiden.

»Nasdaq vil bestemt overveje at blive en kryptobørs på den lange bane,« fortalte den Nasdaq-chefen, som uddyber at man afventer regulering men er optimismen er ikke til at tage fejl af.

»Jeg tror at digitale valutaer fortsat vil eksistere, og det er bare et spørgsmål om hvor lang tid, det vil tage for dem at modne.«

Uber oplever dansk vækst uden at være til stede

Uber har måske forladt Danmark, men danskerne har ikke forladt Uber. Det er i hvert fald meldingen fra den udskældte kørselsplatform, der i ifølge egne tal oplever en vækst på 33 procent på danskernes brug af tjenestens ydelser i udlandet, skriver Finans.

»Selvom Uber ikke længere er til stede i København, viser tallene, at mange danskere stadig er glade for vores produkt,« skriver Kristian Agerbo, der er Ubers talsperson i Danmark i en pressemeddelelse.

Omfanget er ukendt, men kørselstjenesten oplyser, at der i sær er tale om USA, Storbritannien, Frankrig og Holland, når man taler om danskernes kørselsbehov. Kristian Agerbo uddyber over for mediet, at Uber arbejder på at gøre endnu en entre på det danske marked.

Det skal investorerne holde øje med

Investeringsstrateg i Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

De danske regnskaber fra Danske Bank og Ørsted kommer meget i fokus i dag. Efter et lidt skuffende regnskab fra Nordea, som viser at Panama Papers og flytning fra Sverige til Finland har kostet på kunde- og imagekontoen, er det interessant at se om Danske Bank kan fortsætte de seneste år meget fornemme indtjeningsudvikling.

Udenfor Danmark vil der ikke mindst blive holdt øje med regnskabstal i aften fra Amazon. Google har leveret som forventet, men skuffet lidt på forventningerne. I går kom Facebook med et godkendt resultat og Netflix blæste tidligere forventningerne af banen. Kan den 4. FANG aktie (Facebook, Amazon, Netflix og Google/Alphabet) indfri investorernes skyhøje forventninger?

De seneste dage har USD været stigende. Det skyldes ikke mindst, at de 10 årige amerikanske renter har ramt 3 % og endda lidt over. Stigende renter er ikke aktiernes livret. På den anden side er renten stadig så lav og stigningerne trods alt sket i et så afdæmpet tempo, at det næppe her og nu får en større aktieindflydelse. For de danske selskaber derimod, er stigende USD et absolut og ubetinget gode. Kan USD holde niveauet og yderligere vinde lidt terræn, kan det være den katalysator sammen med 1. kvartalsregnskaberne, som får de europæiske aktier til at smile lidt afkastbredere.

Det sker på markederne

De asiatiske aktier stiger en anelse torsdag morgen, men udviklingen er langt fra ensartet på tværs af regionen. / Ritzau Finans /