Bundlinjen bløder stadig trods bedring hos Georg Jensen

København. Den kendte danske designvirksomhed Georg Jensen gav et stort underskud i 2017. Dermed fortsatte udviklingen fra 2016, der også bød på en blødende bundlinje. Det viser regnskabet, der er offentliggjort onsdag aften.

Selskabet, der sælger sølvtøj og smykker, har fået ny direktør og er i gang med et forsøg på at vende forretningen. Det har betydet, at mange butikker er lukket.

- I 2017 forbedrede vi vores finansielle udvikling markant og lavede vigtige fremskridt mod at bliver en stærkere og sundere forretning, skriver direktør Francesco Pesci.

Han tog over efter Eva-Lotta Sjösted, der i november blev sendt på porten, efter at selskabet havde leveret en stribe underskud de seneste år.

- Min opgave og mit fokus bliver at genoprette rentabiliteten i Georg Jensen, og jeg er overbevist om, at det er opnåeligt på kort tid, sagde Francesco Pesci til Berlingske Business i november.

Det er dog begrænset, hvilken indflydelse han har haft på 2017. Året bød på et lille dyk i omsætningen til 1089 millioner kroner.

Og mens underskuddet er noget mindre end 107 millioner kroner i 2016, så tabte Georg Jensen 35 millioner kroner sidste år.

Selskabet har året igennem været i gang med at skære forretningen til. Det betyder, at der er lukket 17 butikker - hovedsageligt i Asien. Ved udgangen af 2017 havde Georg Jensen dermed 106 butikker verden over.

Sammen med modgang på valutafronten har det sendt omsætningen ned. Uden dette har Georg Jensen ifølge sit regnskab leveret vækst.

Tabet til trods skriver Georg Jensen, at 2017 levede op til forventningerne, da underskuddet blev mindsket og salget øget. Den udvikling forventer selskabet vil fortsætte i 2018.

Georg Jensen blev startet i 1904 af sølvsmeden af samme navn. Det blev først solgt til Royal Copenhagen, men er nu ejet af Investcorp, der har hovedsæde i Bahrain.

/ritzau/