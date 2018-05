Britisk topdirektør kritiseres for lyrisk pengehyldest

København. Den administrerende direktør for den store, britiske supermarkedskæde Sainsbury, Mike Coupe, bliver bredt kritiseret for at være brudt ud i sang før et tv-interview.

Interviewet handlede om, at Sainsbury har lagt et bud på konkurrenten Asda. Det frygtes at føre til fyringer blandt medarbejderne, men aktierne i Sainsbury - og dermed ledelsens bonusordninger - steg voldsomt.

- Vi er i pengene, himlen er skyfri. Lad os låne dem ud, bruge dem, sende dem rullende rundt, sang Mike Coupe stille for sig selv til de rullende kameraer.

Sangen er "The Gold Diggers Song" fra filmen "Gold Diggers of 1933". Mike Coupe sang den, før interviewet gik i gang, men efter kameraerne begyndte at rulle.

Den store kritik af Mike Coupe kommer, da opkøbet af Asda til 7,3 milliarder pund - 61,6 milliarder kroner - forventes at blive fulgt op af besparelser og effektiviseringer, der kan koste tusinder af ansatte jobbet.

Sainsbury har allerede annonceret en lang række fyringer sommeren over som led i et eksisterende besparelsesprogram.

Derfor bliver det set som upassende, at den administrerende direktør for Sainsbury synger en hyldestsang til penge. Ikke mindst da han på dagen selv stod til at tjene et større millionbeløb på sine aktier.

- Investorer bliver glade for de her aftaler på grund af det, de kalder "synergier", hvilket er besparelser, hvilket er fyringer. Så at bossen synger om at "at være i pengene" mens tusinder af ansatte frygter et nyrestød er taktløst for at sige det mildt, skriver kronikøren Stefan Stern i avisen The Guardian.

På sociale medier er kritikken også haglet ned over Mike Coupe, der undskylder sin skønsang.

- Det var et uvogtet øjeblik, hvor jeg prøvede at samle mig før et tv-interview.

- Det var et uheldigt valg af sang, fra musicalen 42nd Street, som jeg så sidste år, skriver Mike Coupe i en meddelelse.

