Britisk storbank udskammet for at snyde kunderne

København. Efter år med retssager og granskning har den britiske regering offentliggjort sin rapport om, hvordan storbanken Royal Bank of Scotland, RBS, udnyttede små erhvervsdrivende efter finanskrisen.

For at skrabe penge sammen pressede banken sine mindre kunder til dyre lån og høje gebyrer. Den pressede også kunder ud i konkurs, så den kunne overtage deres aktiver billigt.

Det skete i divisionen Global Restructuring Group, GRG.

- Den overskyggende prioritet for GRG var ikke at styrke og hjælpe sine kunder, men at skabe indtægt for RBS gennem opfundne gebyrer, høje renter og overtagelse af penge og ejendomme, siger formand for det udvalg i det britiske finansministerium, der har gransket sagen, Nick Morgan, i forbindelse med udgivelsen.

Til den britiske avis The Guardian siger analytiker ved investeringsfirmaet Hargreaves Laith Khalaf:

- Rapporten viser den grusomme kultur i GRG, når det kommer til behandlingen af deres erhvervskunder. Det er et sørgeligt billede, den tegner af bankindustriens opførsel under og efter finanskrisen.

Rapporten var ellers fortrolig men grundet offentlig interesse er den blevet offentliggjort.

Rapporten dækker over opførslen i GRG, der var den division i Royal Bank of Scotland, små erhvervsdrivende blev sendt til, hvis de var i problemer.

Blandt andet viser rapporten, at medarbejdere blev trænet med materiale som: "Sådan får du kunder til at acceptere store gebyrer og takke dig for det".

Andet materiale fortalte bankrådgiverne, at de skulle "undgå gebyrer i runde tal. 5300 pund lyder, som om du har tænkt over det. "5 k" lyder, som om du ikke har".

Ansatte er også blevet rådet til at lade kunder "hænge sig selv" (i betydningen lade deres selskab gå konkurs red.), så banken har kunnet overtage dele af dem billigt.

Andre dele af rapporten beretter om intimiderende opførsel med råb og skrig, samt rådgivere der har efterlignet kunders accent for at nedgøre dem.

Royal Bank of Scotland har efterfølgende undskyldt og betalt mere end tre milliarder kroner i gebyrer tilbage til kunder som led i sagen.

