Boost-vinder jagter ansatte: For få tør arbejde i opstartsmiljøet

Mikkel og Helle Næsagers softwareværktøj til at analysere IT- og servermiljøer er så god en idé, at deres Kostner Group var blandt vinderne i Berlingske Business Boost-konkurrencen. Lige nu jagter ejerægteparret et internationalt gennembrud, men det kniber for virksomheden med at skaffe kvalificerede medarbejdere: »De mangler risikovillighed,« mener Helle Næsager. Arkivfoto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Det er gået stærkt for den to år gamle opstartsvirksomhed Kostner Group, siden virksomheden var en af vinderne i Berlingskes idékonkurrence Business Boost i november.

Så meget fart er der på, at virksomheden, der i dag har seks medarbejdere, har været nødt til at hyre en konsulent midlertidigt med det ene formål at finde de medarbejdere til salg og databehandling, som Kostner Group har brug for for at kunne udnytte de globale vækstmuligheder.

For et halvt år siden ledte ejerne efter en investor, der kunne bidrage med viden om international ekspansion, men klarer sig nu så godt økonomisk, at virksom­heden indtil videre selv kan finansiere væksten.

»I stedet bruger vi nu vores fokus på det, der er allervigtigst for os, nemlig at få rekrutteret de rigtige medarbejdere, som kan hjælpe os med at skabe væksten. Men det er ikke nemt. Mange er interesserede, men når det kommer til stykket, tør de ikke tage chancen,« siger Helle Næsager, der ejer Kostner Group sammen med sin mand, Mikkel Næsager.

Kostner Group har udviklet et software-værktøj, som kan anvendes til at analysere virksomheders IT- og servermiljøer.

Ved hjælp af kunstig intelligens kan systemet i løbet af et par timer komme med konkrete forslag til, hvordan virksomheden op­timerer sine systemer, så de fungerer bedst muligt, og virksomheden sparer penge.

Nye tider i IT-branchen

Værktøjet kan erstatte dele af det arbejde, som IT-konsulenter nu står for, og i det hele taget kan det ændre den måde, hvorpå IT-konsulentbranchen arbejder i dag.

Interessen for Kostner Groups service har været stort. Ejerparret vil helst ikke ud med konkrete omsætningstal, men allerede tre en halv måned inde i 2018 har omsætningen overgået sidste års omsætning. Bruttofortjenesten lå ifølge 2017-regnskabet på knap 1,4 mio. kr., mens driftsindtjeningen landede lige under én mio. kr. Samtidig er virksomheden godt på vej til sit internationale gennembrud.

Kan Helle og Mikkel Næs­ager holde det nuværende væksttempo, forventer de, at virksomheden har mindst 20 fuldtidsansatte om halvandet år.

Her og nu står de og mangler tre medarbejdere – to fuldtidsansatte, der skal sælge og implementere virksomhedens løsninger hos partnere verden rundt, og en studentermedhjælper, der skal være med til at behandle de data, som Kostner samler ind om kundens IT- og servermiljøer.

Da studenterstillingen blev slået op, kom der 150 ansøgninger ind på tre måneder.

»De bliver tiltrukket af den hype, der er omkring iværksættermiljøet og omkring kunstig intelligens. Det er overvældende, men det er svært at finde den rigtige medarbejder,« konstaterer Mikkel Næsager.

Servicen er meget kompliceret, og derfor har Kostner Group brug for en studerende, som kan arbejde med tingene i dybden.

»Men de helt unge, der går på IT Universitetet eller CBS og som søger jobbet, har andre ambitioner. Vi har mødt helt unge studerende, der er klar til at tage alle sagsmøder for os, eller som gerne vil arbejde med strategi. Gåpåmod er selvfølgelig fint, men det handler også om at være grundige og kunne gøre et stykke konkret arbejde. Dygtighed er ikke kun store tanker og strategi,« siger Mikkel Næsager.

Også når det gælder salgsstillinger, er interessen stor, men det er Helle og Mikkel Næs­agers erfaring, at det kniber med modet til at tage springet. Det er ifølge de to iværksættere en udfordring ved rekruttering, som de deler med andre IT-iværksættere.

Ind i det uvisse

De folk, Kostner Group er på jagt efter, er typisk fastansatte i store, internationale virksomheder, og de er virkeligt svære at flytte.

»De mangler risikovillighed, også selv om vi er en virksomhed, der rent faktisk allerede tjener gode penge og har et produkt på markedet. Når det kommer til at træffe den endelige beslutning, tør de ikke gå ind i det uvisse,« siger Helle Næsager.

»Mange er bange for at begå et fejltrin ­karrieremæssigt eller for, hvad der kan gå galt, når der er tale om en opstartsvirksomhed. Men det er også et krævende job, og det handler nok om, at finde personer med den rigtige mentale tilstand. Man skal være klar til at sælge noget, som ingen har prøvet før, og man skal være klar til, at strategien ændrer sig lyn­hurtigt,« siger Helle Næsager.