Boligportaler varmer op til hård kamp om købernes click

Der er penge i danskernes boligdrømme. Og ikke mindst i at være stedet, hvor købelystne danskere spejder efter deres næste hjem.

Boliga.dk, der er ejet af Euroinvestor, er en af de største boligportaler i Danmark. Men en konkurrent er kommet til i bolighed.dk.

I avisen Børsen fortæller Bolighed, at man nu vil satse benhårdt på at være en portal for boligkøbere, og det er præcist Boligas marked.

»I de første år har vi sendt mange prøveballoner op og prøvet forskellige idéer af for at blive klogere på boligkøberes og -sælgeres adfærd.«

»Det er en logisk udvikling, at vi nu fokuserer på ét område, nemlig køberne,« siger administrerende direktør i Bolighed Christian Jaspers til Børsen.

Bolighed.dk er ejet af fire banker, Spar Nord, Nykredit, Sydbank og Arbejdernes Landsbank, men det skræmmer ikke nyslået direktør i Boliga Laust Farver.

»Vi er ikke bange for konkurrence. Vi synes, at vi laver et godt produkt. Når et site som Bolighed kommer til, så kommer vi bare ekstra op på mærkerne.«

»Det er ikke fordi, der ikke er konkurrence i forvejen. Så vi bliver ikke skræmt, det skærper os bare,« siger Laust Farver, direktør i Boliga.

Boliga er netop kommet med regnskab. Mens bruttoresultatet er dykket, så er overskuddet før skat nært fordoblet til fire millioner kroner.

Til sammenligning gav Bolighed et underskud på 0,8 millioner kroner før skat i 2017.

Boliga er da også stadig klart den største af de to. Ifølge regnskabet har Boliga 1,1 millioner unikke brugere hver måned samt pæn trafik på siderne Selvsalg.dk, Lejnu.dk, Itvang.dk.

Ifølge Bolighed har deres hjemmeside haft to millioner unikke brugere siden sin start for to et halv år siden.

»Vi har set mange konkurrenter komme og gå, så vi er sikre på, at vi nok skal fastholde vores position som den førende boligportal,« siger Laust Farver.

/ritzau/