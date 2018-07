Børnebørnene bliver 1,2 mio. kroner rigere som pensionister end deres bedsteforældre

Danskere, som går på pension i de her år, kommer til at leve flere år som pensionister end deres børnebørn. Til gengæld vil deres børnebørn blive langt rigere som pensionister – også målt i nutidskroner, viser nye beregninger.

Velkommen til verden. Du skal arbejde, til du bliver 77 år gammel. Det er 12 år mere end dine besteforældre. Til gengæld bliver du langt mere velhavende som pensionist. Sådan lyder beskeden til de mange tusinde danskere, der bliver født i år.

Det er PFA Pension, der har sammenlignet situationen for årgang 2018 med personer født i 1953. Sidstnævnte kan gå på folkepension i år som 65-årige.

Vi lever længere og længere, og det er årsagen til, at børnebørne skal blive længere på arbejdsmarkedet, men det betyder også, at de når at spare mange flere penge op til pension, inden de trækker sig tilbage.

Beregningerne fra PFA viser, at danskere født i 2018 når at spare 1,2 mio. kroner mere op til pension før skat end deres bedsteforældre.

»De nyfødte har udsigt til et markant længere arbejdsliv og en højere pensionsalder end både deres forældre og bedsteforældre, som måske går på pension i år som 65-årige. Men de flere år i arbejde betyder også, at de yngre generationer ifølge vores nye beregninger vil være markant bedre stillet som pensionister end tidligere generationer,« siger Carsten Holdum.

Han fremhæver, at de nyfødte kan se frem til en pensionsindkomst, der vil svare til 89 pct. af deres slutløn, mens årgang 1953 kun har udsigt til en pensionsindkomst på 76 pct. af deres slutløn.

»Det betyder, at årgang 2018 kan se frem til at få ca. 2.500 kr. mere udbetalt om måneden i pensionisttilværelsen end årgang 1953,« siger Carsten Holdum.

Gode leveår afgørende

Den højere pensionsalder for børnebørnene er blevet vedtaget af forskellige flertal i Folketinget. I første omgang i forbindelse med Velfærdsaftalen fra 2006 og senest i Tilbagetrækningsreformen fra 2011, hvor det blev besluttet, at folkepensionsalderen skal indekseres i forhold til restlevetiden.

Meningen er, at alle danskere på langt sigt i gennemsnit skal leve 14,5 år på pension. Det gælder dog først fra 2030.

I beregningerne fra PFA har Carsten Holdum taget udgangspunkt i den alder for folkepension, der fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Star.

Udgangspunktet for PFAs beregninger er en person, som tjener 420.000 kroner om året og sparer 15 pct. af lønnen op til pension hver måned.

For børnebørnene er den klare ulempe, at de kommer til at leve kortere tid på pension end deres bedsteforældre. For bedsteforældrene vil den gennemsnitlige levetid på pension med stor sandsynlighed blive mere end 14,5 år.

»Det er helt entydigt årgang 1953, der står bedst i forhold til børnebørnene, fordi de kommer i gennemsnit til at leve længere tid på pension, og de har kunnet gå på efterløn,« siger forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

»Der er ingen tvivl om, at det bliver hårdt for børnebørnene, fordi de skal arbejde længere. Vi har altid stræbt efter, at vores børn skal have det bedre end os selv, men netop som vi troede, at vi levede på toppen af verden, viser det sig, at nu skal børnene til at arbejde længere end deres forældre,« siger Carsten Holdum.

Vicedirektør og cheføkonom i tænketanken Kraka Jens Hauch er helt enig i, at årgang 1953 vinder på velfærden, mens årgang 2018 vinder på den økonomiske velstand.

»Når man ser på ordninger og ydelser fra det offentlige, er det helt sikkert årgang 1953, som er bedst stillet. Men samtidig skal man være opmærksom på den økonomiske vækst. Årgang 2018 vil sandsynligvis allerede have været på en række dyre rejser, inden de bliver fem år. Det har på ingen måde været tilfældet for deres bedsteforældre,« siger Jens Hauch.

»Årgang 2018 får en livtidsindkomst, der vil være langt højere end deres bedsteforældres,« siger Jens Hauch.

Han understreger, at det store spørgsmål er, hvordan helbredet ser ud i de ekstra år, vi forventes at komme til at leve.

»Det afgørende er, om det bliver en sund aldring. Når vi lever ti år længere, bliver det så i terminalfasen, eller bliver det ti gode leveår? Meget tyder på, at det vil være ti gode år, men dokumentationen er ikke særligt god,« siger Jens Hauch.

Meget hård indeksering

Et af de usikre punkter i beregningerne fra PFA er, hvor meget den gennemsnitlige levealder rent faktisk kommer til at stige. Hidtil er levealderen steget mere, end man har forudsagt. Hvis det fortsætter med at ske, vil det betyde, at de fremtidige generationer også får flere end 14,5 år på pension i gennemsnit.

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen har tidligere fremhævet, at den gennemsnitlige levealder stiger så meget, at vi skal om på den anden side af 2060, før danskerne kan forvente kun at leve 14,5 år som pensionist.

Som tidligere beskrevet i Berlingske Business er Danmark langtfra det eneste land i EU, der har foretaget en indeksering af pensionsalderen. Men i Danmark har vi valgt den hårdeste indeksering, fordi det er meningen, at hele den ekstra levetid skal tilbringes på arbejdsmarkedet.

Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen fremhæver, at man også kunne have valgt en model, hvor kun halvdelen eller en tredjedel af den øgede levetid skal bruges i arbejde.

Lars Andersen mener, at der vil være nogle danskere, som bliver tabt, efterhånden som alderen for folkepensionen bliver sat op.

»Mange af dem fra årgang 2018 får nogle år som pensionister, hvor de bliver rigere, fordi de sparer mere op til pension. Omvendt vil der også være nogle af dem i årgang 2018, som vil få svært ved at holde på arbejdsmarkedet, til de skal på pension. De kommer til at humpe sig gennem de sidste år, inden de kan gå fra,« siger Lars Andersen.