Bill Clinton taler for 3000 ledere ved træf i København

København. Den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton er den helt store stjerne, når en stor konference tirsdag afholdes i København.

Konferencen, der er er arrangeret af ledernetværket Presidents Institute, har deltagelse af omkring 3000 europæiske ledere.

Og blandt talerne er altså tidligere præsident Bill Clinton.

Bill Clinton var præsident i USA fra 1993 til 2001. Han var i den periode også en populær skikkelse i Danmark, og da han i 1997 var på officielt besøg, skabte det enorm eufori i Københavns gader.

Efter sin tid som amerikansk præsident har Bill Clinton udviklet sig til at være en yderst eftertragtet taler.

Og tirsdag aften indtager han altså scenen i Bella Center i København.

Carlsberg-chef Cees 't Hart er en af de øvrige talere ved konferencen, hvor erhverv, lederskab og teknologi er blandt emnerne.

For at få fuld adgang til konferencen skal deltagere købe en billet til 1199 euro - svarende til knap 9000 kroner. VIP-billetter er udsolgt, men koster 3000 euro - over 22.000 kroner - og giver blandt andet mulighed for at få taget et billede sammen med Bill Clinton.

Det er uvist, hvor mange penge Clinton får for at tale ved arrangementet.

Konferencen begynder tirsdag med de første taler klokken 12.30 og sluttes af med musik og champagne fra klokken 20.45.

Presidents Institute, der står bag arrangementet, blev stiftet af danske Christian Engelsen i 2005 under navnet Institut for Selskabsledelse.

Netværket har i dag medlemmer fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland og Belgien.

/ritzau/