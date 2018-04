Bill Clinton er fortsat et stort og gyldent trækplaster

Hello again! Den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton griber mandag mikrofonen foran et særligt publikum i Bella Center. Arkivfoto: Neil Hall/EPA/Scanpix

Den 71-årige amerikanske ekspræsident Bill Clinton kan stadig begejstre. Og det kan også priserne på indgangs­billetten for at få et lille glimt af den politiske superstar.

Mandag dukker Bill Clinton op ved en konference i Bella Center, København. Arrangør er Presidents Institute, tidligere Institut for Selskabsledelse, stiftet af Christian Engelsen.

Med det mere internationalt klingende navn og en satsning på medlemmer også uden for Danmark er det lykkedes for Presidents Institute at løfte sig op i en anden og mere lukrativ liga – en form for miniature-Davos.

Medlemmerne i netværket er typisk direktører, og man kan kun blive medlem ved at blive anbefalet. Det giver en vis grad af eksklusivitet. Temaerne er erhverv, lederskab, tekno­logi og politik. For de efterhånden mange netværks­udbydere handler det i høj grad om at profilere sig med internationale kendisser og eksklusivitet.

Præcis hvad Bill Clinton skal have for at bevæge sig til 2300 København S, er uvist. Prisen for deltagelse er tilgengæld til at få øje på. »Full Access Ticket«-billetter står til blot 1.199 euro – ca. 9.000 kr. Men for 3.000 euro (ca. 23.000 kr.), eksklusive moms, får man VIP-adgang.

Og hvad indebærer det så? Blandt andet fri »Food & Drinks«, samt hertil muligheden for at blive fotograferet sammen med indlægsholderne, og dermed muligheden for en selfie med bl.a. Bill Clinton.

Programmet indeholder også indlæg fra Carlsberg-chefen Cees ’t Hart, Alk-Abelló-chefen Carsten Hellmann og en række inspiratorer fra det store udland.

Ifredags fik LO-topkvinden Lizette Risgaard og vennerne fra den anden paraplyorganisation, FTF, en stort anlagt fusion stemt hjem med stort flertal begge steder. Hvad den nye organisation skal hedde, er endnu uvist, men besluttet er det, at Lizette Risgaard sætter sig for bordenden som formand.

»Sådan! LO og FTFs delegerede har stemt ja til fusion. 1,5 mio. lønmodtagere samles i DKs største og stærkeste faglige fællesskab. Stolt! Sammen skaber vi fremtidens fag­bevægelse,« – efterfulgt af ikonet for en stærk arm – jublede hun på præsident Donald Trumps favoritmedie, Twitter.

Rammerne er således lagt for den nye, store lønmodtagerorganisation med omkring 100 fagforbund i folden. Men måske begynder det egentlige arbejde først nu – at få udkrystaliseret hvad det er, der er så fremragende?

Hvad giver det af konkrete fordele for medlemmerne? Siver der fagforbund fra? Risikerer LO/FTF-konstruktionen at blive så stor og skal skræve over så meget, at bukserne sprænger?

Der er mange spørgsmål at besvare i den kommende tid. Men man kan ikke tage fra Lizette Risgaard, at hun i den grad har overbevist og leveret med konsekvent og fornyende ledelse af LO-­familien. Det må have krævet sin kvinde.

Fredag er energiminister Lars Christian Lilleholt (V) i samråd i Folketinget om det historiske salg af Maersk Olie & Gas til franske Total. Myndighederne har godkendt handelen, lige så vel som transaktionerne er gennemført.

Lilleholt er kaldt i samråd af Enheds­listen, som også forsøgte at få temaet bragt op på den netop afholdte generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk.

Konkret vil Enhedslisten have svar på, om ministeren eller andre offentlige myndigheder har været i kontakt med køberen, Total, inden aftalerne blev skrevet under. Men helt præcis hvad det er, Enhedslisten går efter, er dog uklart.

Ministeren skal desuden svare på 20 skriftlige spørgsmål om processen op til salget.

Maersk Olie & Gas har i DUC-partnerskabet haft eneretsbevillingen, og det er denne statslige bevilling, der nu er overgået til franske Total.

Ugen byder ikke på de store nyheder på selskabsfronten. Generalforsamlingssæsonen er ved at klinge af, og en ny regnskabsperiode (kvartalsregnskabet) er under opbygning.

I denne uge dumper der kvartalsregnskaber ind fra det store udland. Heraf en del peers – altså sammenlignelige selskaber – til danske virksomheder.

I en stille stund kan man undre sig over, hvordan regnskabsfolkene i de mange internationale selskaber kan få færdiggjort regnskaberne så meget hur­tigere end kollegerne i danske virksom­heder. Forvent dog ikke de store dramaer i kvartalsregnskaberne.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator.