Bankorganisation vil fjerne de danske 1000-kronesedler

Det mener Finans Danmark, der er interesseorganisation for blandt andet banker.

- Det er almindelig kendt, at de store sedler, hvad enten det er 500-eurosedlen eller 1000-kronesedlen, i høj grad bliver brugt i forbindelse med kriminalitet, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Onsdag har et politisk flertal foreslået, at det ikke længere skal være muligt at betale, veksle eller få udleveret en 500-euroseddel i Danmark. Det støtter Finans Danmark, der altså vil tage forslaget et skridt videre.

Finans Danmark mener ikke, at nogen vil komme til at savne den værdifulde danske seddel, der er pyntet med billeder af Storebæltsbroen og Solvognen.

- Der er rigtig mange tal, som understøtter, at brugen af 1000-kronesedlen til at dække almindelige folks daglige behov er meget beskeden. Den bliver helt overvejende brugt i andre sammenhænge.

- Så vi tror ikke, at det vil være en gene i danskernes hverdag, at de skal undvære 1000-kronesedlen, siger Ulrik Nødgaard.

Et flertal i Folketinget vil ottedoble bøderne for hvidvask for de største banker, har erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) fortalt onsdag.

Ulrik Nødgaard fortæller, at forslaget om større bøder ikke er "groet i vores have".

- Det tager vi til efterretning, siger Finans Danmark-direktøren om de højere bøder og fortsætter:

- Vi har forståelse for, at der er et bredt politisk ønske om at køre bødeniveauerne op. Det er vores ambition, at med alle de ressourcer, som vi kaster efter hvidvask, bliver der ikke brug for at uddele bøder fremadrettet.

Finans Danmark vil som følge af hvidvasksagen desuden oprette en taskforce, som skal understøtte de politiske initiativer.

Den skal bestå af eksperter fra banksektoren, som skal vurdere, hvordan man kan styrke forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

Forslagene kommer, efter at Danske Bank onsdag har præsenteret en advokatundersøgelse af en omfattende sag om hvidvask i bankens estiske afdeling.