Bankgebyrer er steget knap 55 procent siden 2008

København. Selv om finanskrisen for længst er tonet ud, og storbankerne igen præsenterer milliardoverskud, bliver kunderne i stigende grad afkrævet gebyrer for almindelige bankforretninger.

Det skriver Politiken.

Siden 2008 er bankernes gebyrer steget med 53,4 procent. Til sammenligning er priserne på daglige forbrugsvarer som mad, transport, tøj og fritid steget med 14,5 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Stigningen gælder gebyrer på helt almindelige ydelser som netbank, automathævning, hævning i kasse, indbetalingskort og veksling af valuta.

Samtidig kan Danmarks Statistik oplyse, at bankernes gebyrer i de øvrige EU-lande i samme periode kun er steget med 8,3 procent.

Gebyrerne har simpelthen taget overhånd, lyder det fra seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen.

- Det er en meget stor stigning. Og så gør de her gebyrer det meget vanskeligt at være bankkunde, fordi det er vildt uoverskueligt, hvad man betaler i banken.

- Jeg har svært ved at kunne se, at bankernes omkostninger skulle være steget så voldsomt, at de berettiger en gebyrstigning på 53,4 procent, siger han til Ritzau.

Niels Arne Dam, cheføkonom og underdirektør hos Finans Danmark, der er bankernes og realkreditinstitutternes brancheforening, mener ikke, tallene fra Danmarks Statistik er retvisende.

- De er et lille udvalg af gebyrsatser og afspejler ikke det, de danske bankkunder betaler i virkeligheden.

- Bankerne har indrettet sig med forskellige gebyrer, og det er ikke særligt transparent, hvordan de tal, bankerne leverer til Danmarks Statistik, bliver viklet sammen til ét tal, siger han til Politiken.

Christian Lindeskov fra Danmarks Statistik oplyser, at de danske banker selv er med til at udvælge relevante gebyrer til brug for statistikken. Han ser ingen grund til tvivl om, hvorvidt tallene er retvisende.

