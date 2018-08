Bank of England frygter en overophedet økonomi

Bank of England, der er den britiske centralbank, er bange for, at økonomien skal koge over - og derfor har banken sat renten op til 0,75 pct. fra 0,50 pct.

- Selv om brexit-usikkerhederne fylder meget, så er den britiske centralbank bange for, at økonomien er ved at overophede, da ledigheden er den laveste siden 70erne, påpeger Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank, i en kommentar.

- At beskæftigelsen stiger, trods den økonomiske vækst er gået ned i gear, skyldes, at den potentielle vækst også er faldet. Med andre ord kan selv svag vækst være nok til, at der fortsat er højkonjunktur i økonomien, lyder det fra ham.

ENSTEMMIGHED I BANK OF ENGLAND

Beslutningen blev vedtaget enstemmigt i centralbanken - og efter meddelelsen af beslutningen blev pundet styrket.

- Trods rentestigningen og den efterfølgende pundstyrkelse tror vi ikke, at pundet skal styrkes for alvor. Pundet vil handle til den svage side, så længe markedet ikke kan prise brexit-risikopræmien ud, og det kan investorerne ikke, før vi får mere klarhed over, hvad brexit rent faktisk betyder, påpeger Mikael Olai Milhøj.

Kim Blindbæk, der er makroanalytiker i Sydbank, noterer sig, at renteforhøjelsen bringer styringsrenten i Storbritannien op i det højeste niveau i næsten ti år.

- Bank of England gentager, at styringsrenten vil blive hævet gradvist og i et langsomt tempo. Det understreges af den medfølgende inflationsrapport, der rummer Bank of Englands forventninger til den britiske økonomi. Heri har banken nedjusteret forventningen til kommende renteforhøjelser.

- Frem mod andet halvår af 2020 forventer Bank of England blot at hæve renten én gang. Det understreger, at der er udsigt til en meget lempelig pengepolitik i Storbritannien i et godt stykke tid endnu, påpeger han.

Årsagen til de få forventede renteforhøjelser er, at den britiske økonomi fortsat bevæger sig fremad i et moderat tempo, der er stor usikkerhed om brexit, og samtidig er der tegn på, at den globale handelskonflikt kan lægge en dæmper på den globale økonomiske vækst.

/ritzau/FINANS