Både aktiekursen og investormundvigene vender nedad i Mærsk

A.P. Møller - Mærsk-topchef Søren Skou (th.) lagde råd op med sin næstkommanderende, Claus V. Hemmingsen, i Operaen i København, da selskabet 20. februar holdt kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere. Det er ikke lykkedes Mærsk at overbevise omverdenen om, at der er grund til at kaste sig over aktierne – siden kapitalmarkedsdagen har kursen været for nedadgående. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen