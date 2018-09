Audi følger strømmen med ny elbil

Den nye Audi E-tron er en af de vigtigste brikker i Audis fremtid, da den er første rene batteridrevne elbil fra premiummærket. E-tron er i korte træk en SUV, men den er mere end det. Den vil få selskab af mange elektriske Audier i de kommende år, flere end 20 i løbet af fem-seks år, og den er mærkets vigtige prestigemodel, som skal bryde ind på en næsten helt ny del af markedet, som vil fylde meget i fremtiden: elektriske luksus-SUVer.

Tesla var tidligt ude med Model X, Jaguar fulgte efter sidste år med I-Pace, og for under to uger siden kom en fuldelektrisk SUV fra Mercedes-Benz. Stjernemærkets EQC er den primære konkurrent til E-tron, selv om den er lidt mindre og ud fra de tyske priser er billigere end E-tron. Den tyske udsalgspris for EQC vil ligge på 70.000 euro, prisen på E-tron tættere på 80.000 euro – 525.000 kr. mod 600.000 kr. De danske priser kendes endnu ikke.

Den elektriske Audi har store dele af sit design fra Q-topmodellen Q8, men E-tron har et mindre aggressivt design og blødere linjer. Set fra siden stikker en detalje – eller rettere to – ud, og det er markeringerne i skærmkasserne, fremhævede linjer, som skal minde os om mærkets tradition for firehjulstræk.

Træk på alle fire hjul har E-tron som konkurrenterne fra Tesla, Jaguar og Mercedes-Benz. Firehjulstrækket dannes af bilens to elmotorer, som samlet kan levere 408 hk. Frontmotorens ydelse er 170 hk, den bageste yder 190 hk. En sammenlægning af de tal giver ikke 408 hk, men 360 hk – den maksimale ydelse på 408 hk opstår via en overboost-funktion, hvor den forreste motor yder 184 hk, den bageste 224 hk.

Efter at have siddet i E-tron i Skuespilhuset i København tidligere i år, kan vi fortælle, at pladsforholdene er fremragende for fire voksne, og det skyldes bl.a. den lange akselafstand på tre meter. Bagagerummet står til 600-1.725 liter. Batteripakken med en kapacitet på 95 kWh vejer med beskyttende indkapsling 700 kilo, og for at blive ved vægten kan E-tron fås med trækkrog, som må bære 1.700 kilo.

Rækkevidde og ladetid er uundgåelige at tale om, og Audi er stolte af, at E-tron kan lades ved en hurtiglader med op til 150 kW i timen. På en halv time kan man lade til en rækkevidde på 320 kilometer. På en fuld opladning bliver rækkevidden over 400 kilometer, målt efter den nye WLTP-norm. Standardudstyret bliver omfattende med LED-forlygter, luftaffjedring, digital instrumentering og 19 tommer alufælge. En introduktionsmodel, Edition One, kommer med blå lakering, og de første kamerabaserede sidespejle på en model i serieproduktion. BEK