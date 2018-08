Asiatiske aktier i god steming efter forventet Nafta-aftale

Investorerne forventer, at også Canada vil acceptere de nye vilkår for at bevare de tre nationers pagt, der i sidste ende kan fjerne den økonomiske usikkerhed, som USA's præsidents, Donald Trumps, gentagne trusler om at droppe den hidtidige handelsaftale fra 1994 har medført.

»Risikolysten fortsætter med at blive forbedret med fremgang på de amerikanske markeder efter fremskridt i den seneste runde Nafta-forhandlinger, hvilket sender de asiatiske markeder højere,« siger markedsstrateg Jingyi Pan fra IG i Singapore til AP.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,5 pct.

I Tokyo modtages meldingerne om Nafta-aftalen med begejstring.

»Investorerne er lettede over aftagende handelsproblemer, men der er flere andre faktorer i USA, der løfter stemningen på det japanske marked. Den amerikanske økonomi er stærk, virksomhedernes indtjening er god, mens inflationen er under kontrol, så miljøet er gunstigt for risikovillige aktivinvestorer,« siger investeringschef Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Reuters.

Nikkei-indekset stiger 0,5 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,4 pct.

I Kina er efterspørgslen efter aktier en del mindre. Shanghai Composite ligger tæt på uændret, mens CSI 300-indekset viger 0,1 pct. Hongkongs Hang Seng-indeks øger til gengæld 0,2 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,8 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,3 pct., mens Singapores Strait Times-indeks øger 1,0 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med en gevinst på 0,6 pct.

Futures for de tre store amerikanske aktieindeks ligger tirsdag morgen med stigninger på omkring 0,1 pct.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Indeks Udvikling (%) Nikkei 225+0,5 Topix+0,4 Hongkongs Hang Seng+0,2 China Shanghai Composite0,0China CSI 300-0,1Taiwan Taiex+0,8 Sydkoreas Kospi+0,3 Indiens BSE Sensex+0,2 Singapores STI+1,0 Sydney ASX 200+0,6 Indeksværdi klokken 6.15.

/ritzau/FINANS