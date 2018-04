Arla i historisk stor spareøvelse: Skal skære tre milliarder

Godmorgen,

Denne morgens nyhedsoverblik bringer os en tur til et alternativt sportseventyr, ansigt til ansigt med intet mindre end et investeringstalent, som ikke er god til excel, og introducerer os til en hollandsk opfinder, der sætter strøm til asparges - og effektiviserer en hel industri i samme omgang.

Men inden vi når så langt, skal vi først til en mælkeproducent, der skal spænde livremmen ind.

1

Arla og topchef Peder Tuborgh står på tærsklen til den største spareoffensiv i mejerigigantens historie. Det sker efter at konkurrenceevnen har lidt med Brexit, som har presset den britiske pund i gulvet. Netop Arla rammes særligt hårdt, da omkring 25 procent af virksomhedens indtjening kommer fra det britiske marked, og svaret er nu blevet en tre milliarder dyr sparemanøvre. Det skal give godt 2,2 milliarder til at løfte betalingen til landmændene og 750 millioner investeringer i fremtiden, skriver Børsen.

Topchef Peder Tuborgh udlægger for Finans, hvordan ingen er undtaget ragekniven, hvor virksomheden over de næste tre år skal effektiviseres på både produktions-, administrations-, marketing- og logistikniveau. Hvorvidt der er tale om mejerilukninger eller et omfang af potentielle fyringer står hen i det uvisse, men en ting er sikkert.

»(...) Det er klart, at vi i sidste ende skal være færre medarbejdere i Arla,« konstaterer han over for Finans.

Hos landmændene, der er en del af ejergruppen bag kooperaivet, er langt fra alle blæst bagover af mejerigigantens præstationer.

»Arlas ledelse gør det ikke ret godt for tiden. Selskabet er udfordret, og vi er meget spændte på, hvad Peder Tuborgh vil gøre for at indhente det voldsomme efterslæb, som Arla har i forhold til konkurrenterne,« udtaler formanden for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Kjartan Poulsen, dog uden at kende de specifikke spareplaner, til Børsen.

2

Stadion bryder ud i ukontrollerbar jubel, og millioner følger med hjemme fra sofaen. High-fives deles på storskærmen - mens spillerne tager headsettet af. E-sport er ikke længere en nichesport på internettet. Det er på big business, og i Danmark er den i vækst.

Ifølge en opgørelse foretaget af Berlingske Business viser erhvervsregistret BiQ, at der i dag er 73 aktive virksomheder inden for e-sport i Danmark. I 2017 blev de 40 stiftet, og i 2018 er yderligere ni kommet i registret. Den hastige vækst er heller ikke fløjet under radaren hos erhvervslivet, hvor det potentielle marked forventes at ramme omkring 2 milliarder dollar i 2018 ifølge den amerikanske analyse­virksomhed Superdata.

»Flere virksomheder har nu fået øjnene op for, at e-sport giver adgang til en enormt interessant og attraktiv målgruppe. Det kommer derfor også fra virksomheder og fra brancher, der ikke direkte er involveret i gaming-industrien. Interessen er blevet bredere,« forklarer Janus Sandsgaard, der er specialkonsulent i Dansk Erhverv.

3

Ville du tage et opkald fra arbejde klokken 02.00 om natten?

For Ashvind Kumar Guness er det ikke udelukket, hvis det betyder, at han kunne hente sine to børn tidligere dagen efter. Den 33-årige investment director hos Danske Bank er på flere måder ikke som alle andre bankfolk.

Han er en del af et hold topspecialister i Danmarks suverænt største bank, men er ikke uddannet i corporate finance. Han er »ikke mester i regneark«, men til gengæld er han god til at afveje risici. Og så er ikke alle bankfolk med i Berlingskes Talent100-gruppe - men det er Ashvind Kumar Guness.

Talent100 er et magasin, der sætter fokus på dem, der imponerer på jobbet og er baseret nomineringer fra kolleger. Erhvervspsykolog Susanne Dalgaard fra Mannaz har det sidste halve årti stået i spidsen for udvælgelsen, og ifølge hende kendetegnes et talen af flid, kløgt og drive.

»Teknikker og gode råd i kommunikation kan føre dem et stykke ad vejen. Men det handler allermest om at blive bevidst om, hvilke personlige virkemidler det enkelte talent kan sætte i spil – ord som autoritet og autenticitet er nutidens buzzwords. Det drejer sig om at erkende, at det at træde i karakter kan se ret forskelligt ud,« siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet »Talent 100« er på gaden, og i år med et ekstra talent i form af Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (magasinforside tv.). På listen over talenter i år er også Danske Banks investment manager i Wealth Management, Ashvind Kumar Guness (th.). Foto: Scanpix

4

Det lyder som en vittighed. En hollandsk aspargesdyrker får nok af at mangle arbejdskraft, så han beder sin bror, der er opfinder, om at løse problemer. Ikke desto mindre er det historien bag brødrende Marc og Ad Vermeer, ifølge BBC.

Det tog fjorten år, men med efter adskillige forsøg - og i et marked med stadig større mangel på arbejdskraft - lykkedes det den hollandske opfinder, og har nu solgt sin første maskine, der kan gøre det ud for 70-80 markarbejdere. Netop høsten af hvide asparges er eller ikke første på listen af jobfunktioner som en robot kan varetage, da de eftertragtede blege grøntssager er både delikate og svære at få fat på, da de konstant er dækkede af jord.

»Udvælgelseselementet i høsten er meget komplekst. Man er nødt til at bruge hi-tech sensorer, elektronik og robotteknologi. Men denne form for teknologi er i udvikling det har giver bedre muligheder,« forklarer den hollandske opfinder til mediet.

Den færdige maskine anvender aspargsstilken som strømleder, og robotten kan på den måde adskille grøntsagen fra den omkringliggende sand.

Chefstrateg i Nordea Philip Jagd peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Det ledende japanske Tankan indeks for aktiviteten tegnede i nat et billede af fortsat fremgang i den japanske økonomi, men i mindre imponerende fart. En svækkelse i væksten i den industrielle aktivitet signalerer mindre medvind til fx tyske aktier sammenlignet med fx franske og engelske aktier, hvor de sidste har gavn af en relativt svag valuta.

Den nyudnævnte næstformand for FOMC, John Williams, skal på talerstolen i aften og hans vurderinger af udsigten for inflationen kan få vægtig betydning for rentemarkederne. Vi forventer ikke store overraskelser givet den seneste udvikling i nøgletal og markeder har været positiv i specielt USA.

Vi får regnskaber fra en række svenske selskaber i dag, så der bør man rette fokus hen. Gårsdagens regnskab fra ABB imponerede investorerne og hjulpet af en rekordsvag svensk krone kan der være mere i vente fra bl.a. Telia, Ericsson og BillarudKorsnas i dag.

Denne morgen åbner de asiatiske markederne i et et mindre minus.