Argentinsk peso sætter bundrekord - renten hæves til 60 pct.

Den argentinske pesos har i år tabt over halvdelen af sin værdi over for dollar. Arkivfoto: Lea La Valle / AFP / Ritzau Scanpix.

Den argentinske centralbank har torsdag hævet sin såkaldte Leliq-rente, der løber over syv dage, til 60 pct. fra 45 pct. Samtidig lover centralbanken, at renten ikke vil blive sænket før tidligst til december, skriver Bloomberg News.

Renteforhøjelsen kommer, efter at valutamarkedet torsdag atter har lagt tryk på den argentinske peso, der styrtdykker med 15 pct. over for dollar til det laveste niveau nogensinde. I alt lige over 38 peso koster en dollar.

Den argentinske peso er dermed den mest svækkede valuta i verden i år og har tabt over halvdelen af sin værdi over for dollar.

Onsdag bad den argentinske præsident, Mauricio Macri, Den Internationale Valutafond om at fremskynde betalinger fra en 50 mia. dollar stor hjælpepakke.

/ritzau/FINANS