Apples nye hovedkontor er fantastisk arkitektur, men sender ansatte på hospitalet

Godmorgen

Velkommen til en ny dag, hvor vi kan konstatere at over 1,8 millioner TDC-kunder igen kan tale i telefon, og at Brian Mikkelsen har forsøgt at lægge pres på den amerikanske handelsminister under sit besøg i USA.

Vi begynder netop i USA, men langt væk fra det politiske centrum i Washington - første stop på vores nyhedsrundrejse bliver i et af verdens dyreste og mest moderne virksomhedshovedkontorer. Der er dog et lille problem ved bygningen, der har fået navnet »Spaceship« (rumskib, red.). De ansatte kommer til skade.

1

Apple flyttede for to måneder siden ind i det spritnye hovedkontor i Cupertino i Californien. Apple Park er en stor cirkelformet bygning, hvor hovedbestanddelen består af glas (læs mere om bygningen her). Bygningen kostede over 5 milliarder dollar at bygge, men allerede nu har de første problemer vist sig.

Tre gange inden for de første to måneder er ambulancer blevet tilkaldt for at tage sig af ansatte med hovedskader og hjernerystelse efter, at de er løbet direkte ind i én af de mange glasvægge i bygningen. Den amerikanske avis the San Francisco Chronicle har fået fat i udskriften fra de tre samtaler med alarmcentralen. Dem kan du læse her.

Ansatte har ifølge the San Francisco Chronicle forsøgt at komme problemet til livs ved at sætte gule post it-sedler op på glasvæggene. Det harmonerer dog ikke med tech-koncernens sans for design og rene linjer, som den også praktiserer i sine produkter. Så sedlerne er revet ned nu.

Det er ikke første gang, at Apples ambitiøse design skaber udfordringer. Blandt andet har en af de helt store butikker i Chicago måtte bygge taget om, da der blev skabt uforholdsmæssigt mange istapper, hvilket var til fare for forbipasserende og de måtte lukke en gård ned i perioder med frost og is.

Bliv klogere på, hvor meget der er kælet for detaljerne i det nye byggeri.

Business.dk anbefaler

TV-kanaler og streamingtjenester kan rejse med på ferie fra april

Folketinget vil forhindre en ny Roskilde Bank-skandale i realkreditten

Islands største tyveri nogensinde: Tyveknægte stak af med 600 bitcoin-computere

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

2

Det koster at få børn. Ikke kun på grund af øgede udgifter i husholdningen, for også indtægterne skrumper. Kvinden får en relativt stor lønnedgang efter fødslen af det første barn – og hun indhenter aldrig for alvor det tabte.

Det viser en undersøgelse fra et internationalt forskerteam, som har fulgt lønudviklingen for danske par fra fem år, før de fik det første barn, til ti år efter. Parrene er fulgt fra 1980 til 2013.

Forskerne bag undersøgelsen påviser, at mænd og kvinders årsløn udvikler sig ensartet indtil fødslen af det første barn, hvorefter kvinders årsløn lige efter fødslen falder brat med 30 pct. Dette skyldes hovedsageligt, at det er mødrene, der tager hovedparten af barselsorloven.

3

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) formåede mandag ikke at overbevise USA's handelsminister om, at det er en dårlig idé at hæve tolden på stål og aluminium, skriver Ritzau.

»Men jeg fik ham til at lytte, fordi Danmark er en meget tæt allieret til USA. Jeg er ikke i tvivl om, at han lyttede meget til det, jeg havde at sige, for det vil også få konsekvenser for amerikanske forbrugere og virksomheder, hvis der kommer en handelskrig, siger han.«

Mødet med USA's handelsminister, Wilbur Ross, fandt sted mandag aften dansk tid. Her blev der diskuteret præsident Donald Trumps varslede forhøjelse af told på stål og aluminium, som ventes at blive en realitet i denne uge. Selv om Brian Mikkelsen ikke fik Wilbur Ross til at ændre mening om de nye toldsatser, kalder han mødet for "godt og konstruktivt". Donald Trump vil hæve tolden på stål med 25 procent, mens tolden på aluminium skal hæves med 10 procent. Det skal ske for at beskytte amerikanske producenter.

Bliv desuden klogere på dine egen privatøkonomi med podcasten Dine Penge

Find alle udsendelser fra Berlingske Business i din podcast-app og på Apple TV, på Spreaker.com eller via iTunes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.

4

Alle TDC's mobilkunder kan igen foretage opkald efter selskabets mobilnetværk mandag brød sammen. Kunder med IP-telefoni oplever dog stadig problemer. Det oplyste TDC mandag aften i en pressemeddelelse.

Nedbruddet startede mandag morgen, hvor først 450.000 kunder blev påvirket. Herefter bredte fejlen sig til i alt 1,85 millioner kunder. Læs mere her.

Seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea har hjulpet Berlingske med at udpege de vigtigste begivenheder på markederne i dag.

Hovedbegivenheden i dag bliver to medlemmer af Feds rentekomites taler. Her vil investorerne lytte særligt efter, hvis vicechef Dudley og Brainard giver indikationer om den fremtidige pengepolitiske linje. Sidste uges store omdrejningspunkt på centralbankfronten var centralbankchef Jerome Powells taler, hvor tirsdagens tale indeholdte hvad der af investorerne blev tolket som et styrket syn på væksten. Og dermed øget sandsynligheden for at Fed hæver renterne en gang mere end forventet i 2018. Derfor vil der også blive lyttet ekstra med ved dørene, når talerne bliver holdt senere i dag.

Selvom frygten for en handelskrig er lettet en smule, vil de seneste dages markedstema fortsat tage overskrifter i dagens løb. Gårsdagens forhandlingstekniske udtalelser fra Trump omkring at Mexico samt Canada ikke bliver undtaget af den nyligt annoncerede told på aluminium og stål, hvis ikke at NAFTA aftalen bliver ”fair” overfor USA. Vi ser stadig en lille sandsynlighed for at det eskalerer til en større handelskrig, mens at punktindgreb og modsvar til Trumps udmeldinger må forventes. Det er fortsat tiltag af mindre økonomisk betydning, hvorfor vi mener, at de reaktioner vi så i sidste uge, var overgjorte.

Sidst men ikke mindst vil vi få fabriksordrer fra USA fra januar måned, som forventes at falde en smule tilbage. Ordrer komponenten i erhvervstilliden peger fortsat på stærk fremgang, og det forventes, at de hårde aktivitetsbaserede fortsat kan tage til i år. Tallet i sig selv plejer ikke at påvirke markeder, men det er en af de mange pejlemærker investorerne holder øje med.

kl 8.00: Danmark: Konkurser og tvangsauktioner, feb

Donald Trump holder møde med den svenske premierminister Stefan Lofven

Årsregnskab fra Lego

Årsregnskab fra Brøndby IF

Årsregnskab fra Norden

Årsregnskab fra Unibrew (Offentliggøres efter børsluk)

De asiatiske aktiemarkeder stiger kraftigt tirsdag morgen, hvor frygten for en amerikansk handelskrig er skubbet i baggrunden, og mandagens stigninger på Wall Street indprises i de asiatiske markeder.

Nikkei 225 +1,8

Topix +1,3

Hongkongs Hang Seng +1,4

China Shanghai Composite +0,4

China CSI 300 +0,5

Taiwan Taiex +1,3

Sydkoreas Kospi +1,4

Indiens BSE Sensex +0,5

Singapores STI +1,3

Sydney ASX 200 +1,1