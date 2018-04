Apple: Nu kører vi 100 procent på vedvarende energi

København. It-mastodonten Apple bruger nu udelukkende vedvarende energi i sine strømslugende datacentre, kontorer og butikker i 43 lande over hele kloden - inklusive USA, Kina og Indien.

Det meddeler selskabet mandag aften. Den 100 procent grønne energi omfatter ifølge Apple også 23 underleverandører.

Ni nye leverandører har netop tilsluttet sig målet om at bekæmpe klimaforandringer, oplyser Apples administrerende direktør, Tim Cook, i en pressemeddelelse fra hovedkvarteret i Californien.

- Vi forpligter os til at efterlade verden i en bedre tilstand, end vi overtog den. Efter års hårdt arbejde er vi stolte af at have nået denne betydelige milepæl, siger Tim Cook.

Apple vil "blive ved at skubbe grænserne for, hvad der er muligt", når det gælder brugen af materialer og måden, de genbruges på, tilføjer han.

Selskabet vil samarbejde med leverandører for at skabe nye kreative kilder til vedvarende energi, "fordi vi ved, at fremtiden afhænger af det", erklærer Tim Cook.

I Danmark har Apple to store datacentre på vej - et i Foulum ved Viborg og et ved Aabenraa. Anlægget i Viborg vil sluge lige så meget strøm som 175.000 husstande.

Begge skal fra dag ét køre på klimavenlig strøm. Det sker for ikke at trække på den samlede mængde grøn energi i Danmark, så forbrugere og andre virksomheder henvises til mere forurenende såkaldt "brun strøm".

Apple lovede i juli 2017 at indgå aftale med en dansk partner i energisektoren om at opføre to nye landvindmølleparker. De skal levere ren strøm i samme mængde, som selskabet bruger. Der er dog endnu intet nyt om det projekt.

Selskabet har skudt 20 millioner kroner i et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet for at bane vej for biomasse. Apple vil bruge biomasse fra gylle og kornrester til at dække en del af sit strømbehov.

Dekan Niels C. Nielsen ved Science and Technology-fakultetet sagde i 2016 til Ritzau, at universitetet nærede store forventninger til projektet.

- Biogas er en enormt vigtig, men underudviklet ressource. Vi tror, at dette forskningssamarbejde vil føre til betydelige innovationer, når det kommer til at kunne levere en stabil kilde til vedvarende energi, sagde han.

En af de 23 leverandører, som ifølge Apple helt har droppet klimaskadelige fossile brændsler, er Ecco Leather, der leverer læderprodukter til selskabet. Fabrikken ligger i Holland, men er en del af danske Ecco Group.

Også tech-giganter som Facebook og Google planlægger danske datacentre, nemlig i Odense og Fredericia. Det skyldes især den høje danske forsyningssikkerhed.

