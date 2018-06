Apple lukker FBI-smuthul til iPhones

Godmorgen,

Denne morgen tager vores nyhedsgennemgang os en tur i banken, hvor flere stadig kan blive presset på egenkapitalen, derefter sætter vi os bag rattet og ser på fyringstaksigelser til Tesla og tyske Diselgate-problemer, inden vi runder af i Reykjavik, hvor dronelevering kan blive hverdag.

Men vi begynder med Apple, der vil sende en ny opdatering på gaden - og lukke FBIs mulighed for at bryde ind i iPhones.

1

Der var noget af en styrkeprøve, da Obama lagde arm med Apple tilbage i 2016. Det hele handlede om en iPhone, der tilhørte gerningsmanden bag San Bernadino-skyderierne i Californien, hvor 14 mistede livet. Netop derfor ville FBI ind i smartphonen.

Apple sagde »nej«. FBI brød telefonen op alligevel. Siden har manøvren været gentaget igen og igen, men nu stopper festen.

Med en ny opdatering, vil teknologimastodonten lukke den smutvej, som den amerikanske sikkerhedstjeneste hidtil har brugt for at komme ind i telefonerne, skriver The New York Times. Konkret vil softwareopdateringen slå telefonens dataport (hvor man også sætter ladekabler til) fra en time efter at iPhonen sidst er blevet låst.

Ifølge producenten vil det stadig være muligt at oplade telefonen, men det vil være nødvendigt at indtaste adgangskoden, før man kan transportere data. Opdateringen stikker en kæp i hjulet på enhver, der vil bryde ind i en iPhone, der klassisk har brugt dataporten til at få adgang.

2

Næsten ti år efter finanskrisen begyndte at rulle, er nogle banker stadig ikke solide nok til at modstå en ny krise. Sådan lyder vurderingen i en ny rangliste over bankernes sundhedstilstand.

Listen er en temperaturmåling på bankernes soliditet, og en hurtig overflyvning viser, at fem af listens 23 banker fortsat kan få problemer med egenkapitalen. Listen havde oprindeligt seks sorte får, men i februar skar konkursen hos Østjydsk Bank listen ned til fem.

»Konklusionen er, at der aktuelt er finansiel stabilitet i Danmark, og man kan håbe, at der er solskin og medvind hele vejen, for så sker det ikke noget. Men hvis det hele pludseligt ramler sammen, som det gjorde under den danske bankkrise, så vil jeg nødigt være kunde i en gul eller rød bank,« forklarer Johannes Raaballe, der er forsker ved Aarhus Universitet.

Artiklen fortsætter under billedet Tilbage i februar gik Østjydsk Bank konkurs efter i månedsvis at forsøge at skaffe et trecifret millionbeløb, hvorefter banken blev overtaget af Mariager-bank. Foto : Henning Bagger

3

Det kører bare ikke for bilindustrien. I går modtog tyske Volkswagen en bøde på 7,45 milliarder kroner i forbindelse med Dieselgate-skandalen. Tidligere på ugen blev også Daimler involveret i dieselfilterproblemer, og samtidig varslede amerikanske Tesla, at op imod 3.000 medarbejdere skal på jobjagt.

Trods de mange fyresedler og et kritiseret arbejdsmiljø kan topchef Elon Musk og Tesla tilsyneladende se langt efter bitre tidligere medarbejdere. Ansatte fra hele virksomheden har efter den omfattende fyringsrunde taget til sociale medier med varme tanker og taksigelser for tiden hos elbilsproducenten, ifølge Bloomberg.

Thanks for the opportunity, Elon! Eye on the mission. Will always be proud to say I worked for Tesla. — Kels (@kels_r) 12. juni 2018

Hvor der har været taksigelser til Tesla, har Daimler dog befundet sig et andet stormvej. Mens Volkswagen er ved at styre bort fra dieselskandalen, har Daimler netop lavet en frontalkollision med den, da producenten ifølge en rapport har sendt op imod en million biler på gaden med ulovlig software, skriver Reuters.

Ifølge Express har miseren resulteret i en tilbagekaldelse 238.000 biler, men ifølge Daimlers topchef, Dieter Zetsche, er der tale om en teknisk løsning, så den tyske bilfabrikant forventer at undgå bøder.

Mens der med andre or er motorproblemer i Tyskland, så går det dog flyvende på Island.

4

Amazon prøver. Boeing prøver. På Island gør man det. Leveringsdroner er snart ikke længere et science-fiction koncept, hvis man bor i den rigtige del af den islandske hovedstad Reykjavik.

Droneselskabet Aha har i samarbejde med Israelske Flytrex netop fået godkendelse til et nyt projekt, hvor der etableres 13 leveringsruter i den islandske hovedstad. De flyvende robotter er godkendt til at lave afstikkere på op til 700 meter fra ruten, så kunder kan få leveret varer til hoveddøren, skriver BBC.

Både lovgivere og offentligheden har imidlertid luftet betænkelighed omkring de fritflyvende maskiner i forhold til både privatliv og risikoen for at få en drone i hovedet. Men ifølge Flytrexs grundlægger, Yariv Bash, er der ingen grund til bekymring.

»Du kommer ikke til at se et køleskab flyve rundt over dit hus i en umiddelbar fremtid.«

Chefstrateg i Nordea, Philip Jagd, peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Efter Feds renteforhøjelse i går er det i dag den europæiske centralbank, ECBs, tur til at indtage rampelyset her. Man skal især zoome ind på udmeldinger om tempoet af de fremtidige obligationsopkøb og programmets eventuelle ophør. Fokus herpå er styrket efter centralbankens cheføkonom, Peter Praet, for nyligt antydede at et muligt ophør kan være om hjørnet. Den europæiske inflation ligger på blot 1% og dermed markant under centralbankens målsætning på 2% og derfor forventer vi Draghi gyder lidt olie på vandene.

På nøgletalsfronten modtog vi i morges tal for den kinesiske industriproduktion, detailsalg og investeringerne for maj måned. Tallene overraskede bredt set negativ tog var med til at sende asiatiske markeder i rødt. Det vil tynge de mere eksportfølsomme markeder i europa i dag.

I USA får vi tal for detailsalget for maj måned, der ventes at vise fremgang sammenlignet med forrige måned. Den stærke udvikling i amerikansk økonomi er delvist forbrugs- og investeringsdrevet, hvilket vi også forventer at se sig i dagens nøgletal.

De asiatiske aktiemarkeder ligger med negative fortegn torsdag i kølvandet af Federal Reserves renteforhøjelse onsdag, hvor en mere aggressiv tone blev slået an, og prognosen om fremtidige stramninger accelererede. / ritzau finans /