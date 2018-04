Apple henter kæmpe pengebjerg hjem fra skattely: Wall Street forventer guldregn over aktionærene

Godmorgen,

Konflikten i det offentlige er afblæst, og mens én eller to af de trofaste støttere foran forligsen formentlig tager en fortjent ekstra time her mandag morgen, er Business.dk stået tidligt op for at indsamle de vigtigste erhvervsnyheder.

Vi skal blandt andet forbi Tyskland, hvor T-Mobile er i gang med et rigtigt Erik Zabel-opkøb, men vi starter i Danmark, hvor der i dag skrives et nyt kapitel i historien om A.P. Møller - Mærsk og Danmarks vel nok største erhvervsmand gemmen tiderne, Mærsk Mc-Kinney Møller.

Søderberg i hårdt opgør med Hr. Møller

Den tidligere adm. direktør i A.P. Møller - Mærsk Jess Søderberg tager i en ny portrætbog om sin forgænger og storaktionær bladet fra munden. Den 3. maj udkommer en ny portrætbog om Mærsk Mc-Kinney Møller »Husk altid ledestjernen«, som Berlingske Business har læst på forhånd, og den afslører, at Jess Søderberg i flere episoder var på kant med Hr. Møller - blandt andet i spørgsmålet om lukningen af Lindø-værftet.

»Det var styret af følelser, at vi beholdt værftet så længe, og det var ikke okay. Jeg skulle som ansvarlig skibsreder varetage aktionærernes interesser,« skriver Søderberg i bogen.

Den adm. direktør mener i stedet, at det havde været mere fair at lade den hovedrige Almenfond eje Lindø-værftet, fordi det ikke var ordentligt over for de andre aktionærer at tabe så mange penge på værftet. Jess Søderberg sad i spidsen for Mærsk fra 1993 til 2007, hvor Nils Smedegaard Andersen tog over. Bruddet med det lyseblå verdensfirma og med hr. Møller var heller ikke uden gnidninger.

»Vi havde en konfrontation, hvor hr. Møller beskyldte mig for noget fuldstændigt uantageligt. Normalt kan jeg lægge bånd på mig selv, men jeg blev rasende og sagde, hvad jeg mente om ham, på godt og ondt,« skriver Søderberg i bogen om situationen.

T-Mobile klar med kæmpe milliardhandel

Fra lyseblå skal vi til lyserød og den tyske mobilkæmpe T-Mobile. Når man siger T-Mobile og Sprint, så vil det fleste nok tænke på cykelsprinteren Erik Zabel, men denne historie drejer sig i stedet om et opkøb til 129 mia. kr.

T-Mobile har nemlig set sig lun på mobilselskabet Sprint og har aftalt at lægge det store milliardbeløb for selskabet, skriver blandt andre Reuters. T-Mobile og Sprint er henholdsvis nummer tre og fire på det amerikanske marked, og de har ligget et stykke bag Verizon og AT&T i styrke, men hvis handlen går igennem, vil det kombinerede selskab havde 127 mio. kunder, og dermed vil man kunne tage kampen op mod nummer et og to på det amerikanske telemarked.

Handlen skal dog først godkendes af konkurrencemyndighederne, og det bliver forventeligt en stor omgang. Det er ikke så længe siden, at myndighederne trak AT&Ts opkøb af Time Warner i retten, og konkurrenceadvokaterne vil med garanti kigge nøje på Sprint og T-Mobiles nye rolle.

Analytikere forventer pengeregn fra Apple

Lad os bare sige det, som det er: Det har overordnet set været en ret fantastisk oplevelse at være Apple-aktionær de seneste ti år. Og den oplevelse kan muligvis snart nå et nyt højdepunkt.

Det forventes nemlig blandt aktieanalytikere, at det amerikanske tech-selskab vil betale et ekstraordinært stort udbytte til aktionærerne, skriver Financial Times. Det skyldes først og fremmest præsident Donald Trumps skattereform, der blandt andet gør det muligt for amerikanske selskaber at hente deres store pengebjerge i lavskattelande hjem til de forenede stater.

Apple har dog langt flere penge, end de kan bruge, og derfor forventer analytikerne, at Apple vil udbetale nogle af de udenlandske penge som udbytte. Og der er ikke tale om småpenge. Vurderingerne varierer på tværs af analytikerne fra 50 mia. dollar til 150 mia. dollar. Skulle det ende med sidstenævnte, vil det svare til ovenstående T-Mobilehandel cirka seks gange.

Udbyttebetalinger er noget relativt nyt i Apple, for den forhenværende topchef og stifter Steve Jobs var ikke en fan. Under den nuværende chef Tim Cook er pengene dog flydt i en lind strøm tilbage til aktionærerne.

Masser af jobs forude

Vi laver igen en transatlantisk nyhedsflyvning og vender tilbage til Danmark. Her er der som i USA pæn gang i økonomien, og det vil skabe en hel del nye jobs.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, viser, at der vil blive skabt 68.000 jobs i den kommende opsving.

»Det nye er, at jobfremgangen ikke kun sker i de store byer, men kommer hele landet til gode. I København er det i høj grad private service med blandt andet restauranter, som trækker, mens det i Vestjylland mere er industrien,« siger analytiker i AE Emilie Agner Damm, der står bag analysen.

Dagens fokus: Kinesisk tillid, inflation og McDonald's

Dagens overblik leverer Andreas Østerheden, seniorstrateg hos Nordea.

Her til morgen har vi fået de officielle kinesiske erhvervstillidstal, på trods af at de kinesiske børser har lukket i disse dage. Tallet faldt tilbage ift. sidste måned, men ikke i samme grad som forventet. Det skal ses i relation til den seneste styrkede renminbi, som svækker eksportvirksomhedernes konkurrenceevne. Stemningen er god på de (åbne) asiatiske børser her til morgen, og europæiske aktier ventes at starte ugen i plus.

I løbet af dagen bliver det store fokus på nøgletalsfronten inflationstal. Her skyder de italienske og tyske inflationstal ballet i gang i Europa. Særligt de tyske vil få fokus, da de plejer at give gode indikationer af hvad vi skal forvente senere på ugen, når de samlede inflationstal fra eurozonen kommer. Senere på eftermiddagen kommer den amerikanske centralbanks foretrukne inflationsmål (kerne) PCE.

På regnskabsfronten vil der også være mulighed for at følge med. Her bliver det mest interessante McDonalds rengskab. I løbet af ugen aflægger godt 150 amerikanske og lige over 50 europæiske virksomheder regnskab.

Sådan åbner markederne

Aktiemarkederne i østen er åbnet, og det er indtil videre en grøn dag på markerne.