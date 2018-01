Annoncer på mobilen sender milliardregn over Facebook

New York. Facebook-brugernes opmærksomhed er eftertragtet. Særligt når de er på mobilen eller deres tablet.

Det sociale medier tjener en stadig større del af sine penge på de reklamer, som selskaber, politikere og andre køber fra Facebook for at fange brugernes opmærksomhed på mobiltelefonen.

Det viser Facebooks regnskab for fjerde kvartal, der blev lagt frem onsdag aften dansk tid.

I regnskabet kan man læse, hvordan indtægterne fra mobilannoncer bliver ved med at være en kilde til nye indtægter for Facebook. Ni ud af ti af de annoncekroner, som Facebook tjener, kommer fra mobilannoncerne.

Og det er ikke småpenge. I alt omsatte Facebook for omkring 245 milliarder kroner i hele 2017. Af det udgør annonceindtægter tæt på det hele.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med regnskabet kan Facebook slå to streger under 2017, hvor selskabet stadig ikke har problemer med at finde måder at tjene penge. Helt konkret steg omsætningen med 47 procent sidste år.

Regnskabet er dog ikke lutter roser for Facebook. Bloomberg skriver, at antallet af nye brugere vokser mindre end forventet.

Ifølge Facebook benytter 1,4 milliarder mennesker hver dag Facebook. Det er lidt færre, end analytikere havde forventet.

Samtidig med at brugerne er kortere tid på Facebook hver dag, var det nok til at sende værdien af Facebook-aktien ned med tre procent.

Til gengæld bliver Facebook hele tiden bedre til at tjene penge på sine brugeres tid.

I fjerde kvartal tjente Facebook 37 kroner per bruger. Det er mere end for tre år siden. Det er særligt brugerne i USA og Canada, som Facebook kan forvandle til indtægter.

Derudover peger det amerikanske erhvervsmedie CNBC på, at Facebook stadig ikke har slået mønt på tjenesterne Instagram, WhatsApp og Oculus.

Vedtagelsen af den amerikanske skattereform betyder en engangsudgift på omkring 13,5 milliarder kroner for Facebook.

Når engangsbeløbet er betalt, giver det Facebook mulighed for at hente penge fra udlandet til USA til en billigere beskatning end tidligere, skriver CNBC.

- Som mange andre selskaber, vil Facebook nyde godt af skattefordele efter den nylige skattereform, skriver CNBC.

/ritzau/