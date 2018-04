Analytiker: Svensk flyskat kan gavne dansk luftfart

Indførelsen af flyskat i Sverige kan ende med at blive en fordel for dansk lufttrafik.

Det vurderer aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen.

»Der er ikke nogen tvivl om, at pendulet svinger væk fra Sverige og Norge, der også har indført flyskat for nylig, når flyselskaberne skal afgøre, hvor de gerne vil flyve fra og til.«

»Mit bedste bud er, at vi i Danmark vil opleve en positiv effekt, uden at vi rigtig gør noget,« siger Jacob Pedersen.

Han tror dog ikke, at Danmark skal forvente et stort boom i flybranchen som konsekvens af den svenske skat, der er indført per 1. april.

»Men der vil være en tendens til, at flyselskaberne vælger Danmark. Det giver bedre netværk og flymuligheder ind og ud af landet,« siger Jacob Pedersen.

Indførelsen af flyskat i Sverige betyder, at luftfartsselskaberne skal betale 60 svenske kroner i skat per passager for en indenrigsafgang og rejser til EU. Mellemlange rejser beskattes med 250 kroner, og de længste oversøiske rejser med 400 svenske kroner.

Men selv om flyskatten opkræves per passager, ender det typisk med at ramme luftfartsselskaberne og ikke de rejsende, vurderer Jacob Pedersen.

»Konkurrencen i flybranchen er så stor, så en indførelse af flyskat vil ikke betyde, at billetterne så stiger tilsvarende. Derfor ender det typisk med, at det er flyselskabernes økonomi, der bliver ramt,« siger han.

Jacob Pedersen vurderer, at indførelsen af flyskat i Sverige kan ende med at koste det skandinaviske selskab SAS et trecifret millionbeløb.

»Ikke et kæmpestort trecifret millionbeløb. Det kan godt være, det vil koste andre flyselskaber mere. Men for SAS, der fylder så meget i Skandinavien, vil det være rigtig dyrt,« siger han.

I Danmark var der fra slutningen af 1990'erne og frem til 2007 flyskat på passagerer.

Skatten blev afskaffet af den daværende borgerlige regering med den begrundelse, at den havde negative effekter på økonomien.

Den nuværende VLAK-regering sagde sidste år, at man ikke har intentioner om at genindføre den form for flyskat.

