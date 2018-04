Analyse: USA's statsunderskud rammer en billion i 2020

De amerikanske politikere får i stigende grad svært ved at få statens budget til at hænge sammen. Udgifterne vil de kommende år overstige indtægterne markant.

Sådan lyder konklusionen i en analyse fra Kongressens Budgetkontor (CBO). Det er kontorets første prognose, siden præsident Donald Trump i marts skrev under på et nyt budget i kølvandet på sidste års skattereform.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge AP ender USA's statsunderskud på 804 milliarder dollar i indeværende finansår. Næste år vil underskuddet nærme sig en billion dollar. Og i 2020 er underskuddet oversteget en billion - altså tusind milliarder - dollar.

Det svarer til, at det amerikanske statsbudget går i rødt med omkring seks billioner kroner eller 6000 milliarder kroner.

Underskuddet betyder, at hver gang den amerikanske stat bruger en dollar, skal den låne 19 cent ifølge AP.

Landets gæld er i øjeblikket opgjort til 21 billioner dollar.

Ifølge analysen fra budgetkontoret betyder det voksende underskud på statsfinanserne, at det, at USA med rolige skridt nærmer sig en tilstand, hvor staten skylder et beløb svarende til et helt års økonomisk aktivitet i landet.

Konkret vurderer budgetkontoret, at gælden i 2028 vil nærme sig 100 procent af bruttonationalproduktet. Det vil om 10 år være 33 billioner dollar.

Budgetkontorets vurdering af skattereformen fra sidste år er ikke kun negativ. Vurderingen lyder, at reformen i gennemsnit øger den økonomiske aktivitet i USA med 0,7 procent årligt i gennemsnit de næste ti år.

Den voksende økonomi vil dog ifølge budgetkontoret ikke kaste nok indtægter til staten af sig til at dække de manglende skatteindtægter fra reformen.

Også arbejdsløsheden vil ifølge kontoret falde. Vurderingen lyder, at den vil kravle ned under fire procent.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, underskrev desuden i marts en budgetaftale på 1300 milliarder dollar (7803 milliarder kroner).

Aftalen gælder for to år og vil tilføre 300 milliarder dollar - 1,8 billioner kroner - til det føderale underskud, lød regnestykket ved underskrivelsen for godt to uger siden.

/ritzau/