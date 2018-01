Amerikanske skattereform farver Microsoft-regnskab rødt

New York. Den amerikanske skattereform slår igennem i det første kvartalsregnskab for it-giganten Microsoft efter reformens vedtagelse. En engangsudgift på 83 milliarder kroner sender regnskabet i minus med 38 milliarder kroner.

Men under den røde bundlinje skinner Microsofts guldæg videre. Selv om de fleste nok kender Microsoft for Windows og Microsoft Office-pakken, er det data-skyen Azure, der løber med opmærksomheden.

I år vokser Azure for 10. kvartal i træk - det er en periode på 2,5 år - med 90 procent mere end kvartalet før. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Azure kan beskrives som en data-sky. Det dækker over, at Microsoft opbevarer data og står for processer på egne datacentre. Kunder kan så tilgå deres data via internettet.

Blandt andet derfor overraskede den division af Microsoft, som Azure tilhører, positivt. Næsten 47 milliarder kroner tjente it-selskabet på data-skyen, samt den del af forretningen der står for servere.

Servere er de bagvedliggende systemer, der forbinder computere på eksempelvis arbejdsplader.

Dermed skyldes Microsofts minus udelukkende det element i den amerikanske skattereform, der beskatter aktiver i udlandet med en engangsskat.

Uden den ekstra betaling til skattefar ville der altså have været et overskud på omkring 45 milliarder kroner.

Derudover kan Microsoft glæde sig over, at omsætningen er steget med 12 procent i forhold til samme periode samme år.

/ritzau/