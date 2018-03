Amerikansk Kina-flirt sender aktier på himmelflugt: Bedste børsdag siden 2015

Godmorgen

Vi begynder dagen med at rette blikket ud mod de globale aktiemarkeder.

1

På Wall Street samt børsgulve over hele verden bliver der lyttet nøje til hvert et ord og analyseret på hver en linje, der slipper ud om den truende handelskrig mellem USA og Kina.

Tipper vægten lidt til den ene side, udløser det salg og røde markeder. Kan ordene derimod opfattes som forsoning og dialog, svinger pendulet straks til den anden side med stigninger og store smil til følge.

Mandag på den berømte børsmægler gade på spidsen af Manhattan i New York udspillede sig det sidstnævnte scenarie.

De massive kursfald på det amerikanske aktiemarked blev vendt til forrygende stigninger mandag, hvor forlydender om handelsdialog mellem Kina og USA fik investorerne til at kaste sig over aktiemarkedet i forsøg på at plukke billigere aktier op efter de seneste dages storudsalg.

Det skete efter, at den kinesiske premierminister, Li Keqiang, gentog løfter om at opretholde handelsforhandlinger og lette adgangen til det kinesiske marked for amerikanske virksomheder.

Den amerikanske finansminister, Steve Mnuchin, sagde ligeledes søndag, at han tror, at Washington kan nå til enighed med Kina, men understregede samtidig, at tolden vil blive indført, medmindre der kan opnås en acceptabel aftale.

Det var dog nok til at sende aktierne op.

Det brede S&P 500-indeks lukkede mandag med en gevinst på 2,7 pct. til 2658,55. Dow Jones-indekset sluttede med et plus på 2,8 pct. til 24.202,60, mens Nasdaq endte med en stigning på 3,3 pct. i 7220,54.

For S&P 500 var der tale om den bedste enkelt dag siden august 2015 Med mandagens stigninger har investorerne fået mere end halvdelen af de seneste dages tab tilbage.

Teknologiaktierne var med et samlet plus på 4,0 pct. helt fremme som de mest attraktive papirer med stigninger til Microsoft, Intel og Apple på henholdsvis 7,6 pct., 6,3 pct. og 4,8 pct.

2

Skattereform, mere i lønningsposerne, større jobsikkerhed, historisk lave renter og stigende boligpriser giver i år danskerne den største indkomstfremgang under opsvinget. Forbruget følger dog ikke med.

Med baggrund i den seneste kvartalsprognose for den danske økonomi har Danske Bank beregnet rådighedsbeløbet for bankens såkaldte modelfamilie, som i år kan se frem til et løft på 757 kroner om måneden sammenlignet med sidste år. Det er den største fremgang i rådighedsbeløbet under opsvinget, og det betyder, at modelfamilien vil have 24.835 kroner til rådighed efter faste udgifter. Læs hele historien her.

3

Det trækker op til et hårdt opgør mellem en stribe tidligere topfolk i konkursramte OW Bunker, når bagmandspolitiet i næste uge tager hul på straffesagen mod den tidligere Singapore-direktør Lars Møller.

Det skriver Finans.

Møller er tiltalt for mandatsvig for over 800 mio. kr., fordi han ifølge bagmandspolitiet lod en kredit til samarbejdspartneren Tankoil stikke af langt ud over firmaets kreditramme. Kreditten var en af årsagerne til, at OW Bunker krakkede i november 2014, og OW Bunkers ledelse og bestyrelse beskyldte Lars Møller for at have svindlet.

Siden er det dog kommet frem, at ledelsen fik meget detaljerede oplysninger om kreditten, og Lars Møllers advokat, Arvid Andersen, bekræfter, at hovedkontorets viden om kreditten bliver en væsentlig del af Lars Møllers forsvar. Sagen begynder onsdag i næste uge.

4

Efter et kaotisk forløb op til kontraktunderskrivelsen på den nye Storstrømsbro har tre italienske entreprenører nu oprettet et dansk firma til at tage imod de 2,1 milliarder skattekroner, som de får for at bygge broen.

Men ejerne bag det danske firma er et sammenrend af familiemedlemmer til to kontroversielle italienske erhvervsmænd, der står i korruptionsanklager til halsen.

Det skriver Fagbladet 3F.

Den ene sidder i husarrest og er allerede dømt ude af Storstrømsbro-projektet, og den anden er idømt fængsel og millionbøde i en stor korruptions- og bestikkelsesskandale. Det viser en gennemgang af det danske firma, som Fagbladet 3F har lavet.

Seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden har udpeget følgende tre ting, som investorer bør holde øje med i dag.

Her til morgen vil investorerne spejde efter flere nyheder relateret til gårsdagens indikationer omkring en mere pragmatisk handelsaftale mellem Kina og USA. Optimismen steg på markederne efter vi i går fik flere indikationer på, at USA og Kina nu forhandler en aftale, således at den annoncerede told på import af kinesiske varer, som administrationen i USA annoncerede i sidste uge, kan undgås. Der var også nyheder fra kinesisk side ved premierminister Li Keqiang, som bl.a. lagde vægt på, at man ville ændre ved netop det, at amerikanske (og udenlandske) virksomheder skal afgive teknologi, for at få adgang til det kinesiske marked. Sandheden og den endelige løsning kommer nok til at ligge et sted imellem, men umiddelbart må vi tage det som en positiv indikation på en mere pragmatisk linje.

Der vil også være nøgletal, som de investorer der endnu ikke er gået på påskeferie kan analysere. Nøgletallene kommer fra begge sider af Atlanterhavet, og vi starter i Europa ud med tillidsindikatorer, hvor vi bl.a. for bekræftet om forbrugertilliden fra Eurozonen i marts tog et lille skridt opad, som de foreløbige målinger indikerede i sidste uge, trods seneste bekymringer om global handelskonflikt mellem Kina og USA. Forbrugertilliden har længe indikeret stigende privatforbrug i både Europa og USA, mens de faktiske aktivitetsdata er kommet svagt ud. Senere på dagen kommer de amerikanske forbrugertillidstal og tal for erhvervstilliden.

De nævnte nøgletal påvirker næppe udviklingen i renterne, men det kan talen fra Raphael Bostic fra den amerikanske centralbank Fed. Her vil investorerne søge efter information om den fremtidige pengepolitiske linje, efter rentemødet i sidste uge, hvor Fed hævede styringsrenten.

kl 8.00: Tyskland: Importpriser, feb

kl 8.00: Danmark: Konjunkturbarometer, marts

kl 11.00: Eurozonen: Økonomisk tillid, marts

kl 11.00: Eurozonen: Industritillid, marts

kl 11.00: Eurozonen: Forbrugertillid, marts

kl 16.00: USA: Forbrugertillid, marts

Årsregnskaber fra Firstfarms og Victoria Prop.

kl 8.00, Hennes & Mauritz, Q1

De asiatiske aktiemarkeder stiger kraftigt tirsdag, hvor rapporter om forhandlinger mellem USA og Kina genopliver håbet om, at en ødelæggende handelskrig kan afværges, hvilket igen stækker den japanske yens styrke over for dollar.

Nikkei 225 +2,3

Topix +2,4

Hongkongs Hang Seng +0,9

China Shanghai Composite +1,0

China CSI 300 +0,9

Taiwan Taiex +1,1

Sydkoreas Kospi +0,5

Indiens BSE Sensex +0,6

Singapores STI +0,5

Sydney ASX 200 +0,7