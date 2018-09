Amager Ressourcecenters ledelse blæste på regler om udbud

Ledelsen i Amager Ressourcenter har uddelt ordrer for et trecifret millionbeløb i strid med udbudsreglerne. Mads Claus Rasmussen (arkiv)/Ritzau Scanpix

Ledelsen i Amager Ressourcecenter, ARC, der er kendt for det store forbrændingsanlæg Amager Bakke, der har kostet milliarder, lod bevidst være med at følge udbudsregler.

Det skriver netmediet kommunen.dk, der har fået indblik i en intern rapport.

Tidligere i år kunne kommunen.dk afsløre, at Amager Ressourcecenter har indkøbt for tæt ved en halv milliard kroner uden at sende ordrerne i udbud, som er foreskrevet af lovgivningen.

Det ledte til en undersøgelse, der er foretaget af advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsvirksomheden Deloitte. Undersøgelsen viser ifølge kommunen.dk, at der har været et "lemfældigt" forhold til reglerne om udbud.

»Både nuværende og tidligere ansatte har forklaret advokaterne, at de har været fuldt bekendte med, at ARC er underlagt udbudsreglerne.«

»Omvendt konkluderer Bech-Bruun og Deloitte ifølge undersøgelsen, at den øverste daglige ledelse »ikke har prioriteret overholdelse af udbudsreglerne«.«

»Det har ført til, at der »er opstået en kultur, som har betydet en lemfældig behandling af - og manglende respekt for - udbudsreglerne«,« skriver kommunen.dk om undersøgelsens konklusionen.

Kommunen.dk har tidligere afdækket, hvordan der er givet ulovlige ordrer til flere selskaber.

Amager Ressourcecenter har længe været i kritisk fokus, da økonomien i og antagelserne for opførelsen af prestigebyggeriet Amager Bakke ikke har holdt stik.

Det har ført til en milliardomkostning og stor debat om, hvorvidt selskabet må importere affald fra andre lande og fra andre dele af Danmark.

Senest har der også været kritik af, at Københavns Kommune, der er blandt ejerne af Amager Ressourcecenter, vil insource affaldsafhentning for at skaffe nok affald til, at forretningsplanen for Amager Ressourcecenter kan holde.

Problemerne førte i starten af året til, at selskabets direktør blev fyret.

