Aktier: Vestas og Ørsted topper i positiv start for C25

Vestas har fra åbningen fredag lagt sig i toppen af det danske aktiemarked, hvor C25 er startet positivt og efter fem minutters handel ligger 0,6 pct. højere i 1111,46.

Senere på dagen rettes fokus mod amerikanske regnskaber fra store banker som JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo.

Med den positive åbning er der tale om en fortsættelse af stigningerne fra torsdag, hvor Trump satte dagsordenen blandt andet med overvejelser om, at USA skal genindtræde i handelsaftalen mellem Stillehavslandene, TTP.

»Trump udtalte desuden, at det er muligt, at der slet ikke indføres straftold på handelsvarer fra USA og Kina. Dette tyder på, at Trump vurderer forhandlingerne som konstruktive, det vil sige forbedringer for USA - lige noget for Trumps vælgere.«

»Vi venter ikke, at der kommer en handelskrig. Den positive stemning understøttes desuden af, at Trump (og USA's allierede) stadig overvejer responsen mod Syrien,« skriver Jyske Bank i en morgenkommentar.

Vestas stiger med 1,8 pct. til 420,40 kr. Dermed er aktien i toppen fra åbningen, efter at Value Investment Principals ifølge Bloomberg News har indledt dækning af aktien med en købsanbefaling og et kursmål på 565 kr.

Herefter følger Ørsted med et plus på 1,3 pct. til 391,60, uden at der umiddelbart er nyt fremme om selskabet.

KINESISKE HANDELSTAL

Mærsk-aktierne rører ikke meget på sig, efter at den ugentlige opgørelse fra Shanghai Shipping Exchange af rateudviklingen viste en stigning på 0,9 pct. i det overordnede indeks.

Fra morgenstunden kom der endvidere skuffende kinesiske handelstal, som viste et fald i eksporten målt i yuan på 9,8 pct. i marts efter den massive fremgang på 36,2 pct. i februar. Ifølge Bloomberg News havde økonomerne ventet en stigning på 8,0 pct.

Mærsk B ligger 0,1 pct. lavere i 9348 kr.

ANALYSENYT OM DANSKE BANK OG DFDS

Der er også analysenyt om Danske Bank og DFDS. Italienske Mediobanca har løftet kursmålet for Danske Bank til 275 kr. fra 263 kr., mens anbefalingen "neutral" fastholdes. Det viser data fra Bloomberg News.

Danske Bank, der kommer med regnskab for første kvartal den 26. april, ligger 0,5 pct. højere i 222,50 kr.

Rederiet DFDS kan samtidig glæde sig over flere opjusterede kursmål efter torsdagens nyhed om, at det har købt det tyrkiske selskab U.N. Ro-Ro for 7,1 mia. kr.

Nordea har efterfølgende løftet sit kursmål for DFDS til 420 kr. fra 400 kr., mens den positive anbefaling "køb" fastholdes. Handelsbanken har endvidere hævet sit kursmål for aktien til 475 kr. fra fra 450 kr. Også her er anbefalingen "køb".

Torsdag steg DFDS hele 7 pct. til 370 kr., og fredag fortsætter den op med 3,2 pct. til 381,80 kr.

Flere aktier handles fredag uden retten til udbytte. Det gør sig gældende for Gyldendal, hvor der fredag fragår retten til udbytte på 20 kr., mens Schouw & Co. handles uden retten til et udbytte på 13 kr. Endelig fragår retten til udbytte på 19 kr. per aktie i Topdanmark.

Gyldendal er endnu ikke handlet, mens Schouw falder 2,5 pct. - eller 15 kr. - til 596,50 kr., og Topdanmark ligger 3,7 pct. - eller 10,80 kr. - lavere i 279,60 kr.