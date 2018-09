Aktiechef: Kina har flere skud i bøssen til øget told fra USA

USA's præsident Donald Trump og Kinas øverste leder, Xi Jinping, giver hånd under et møde i Beijing, Kina. Arkivfoto fra d. 9. november 2017. (REUTERS/Damir Sagolj//File Photo/Ritzau Scanpix)

Meget tyder på, at USA inden weekenden øger tolden på kinesiske varer med yderligere 200 mia. dollar. Men hvordan Kina helt præcist vil svare igen på toldstigningen, er der anderledes usikkerhed om.

For mens USA importerer rigeligt med kinesiske varer til at kunne forøge tolden på kinesiske varer med 200 mia. dollar, så gør Kina ikke det samme den anden vej, og det gør det automatisk svært for kineserne at lave et tilsvarende modtræk.

- Der er et handelsunderskud, idet USA importerer mere fra Kina, end Kina importerer fra USA. Og det er jo hele baggrunden for, at der er en problemstilling, siger Otto Friedrichsen, der er aktiechef og partner i Formuepleje.

Han ser ingen tegn på, at hverken USA's præsident, Donald Trump, eller Kinas præsident, Xi Jinping, vil give sig i konflikten, og derfor tyder meget på, at amerikanerne inden for de næste dage vil øge tolden på kinesiske varer, hvilket efterfølgende vil blive modsvaret af kineserne i en eller anden form.

Foreløbig har Kina meddelt, at man har udarbejdet en liste over amerikanske varer, der vil blive tillagt ekstra told for omkring 60 mia. dollar. Men derfra og op til et fuldt modsvar til amerikanernes 200 mia. dollar skal der findes alternative løsninger.

- Kina er et sted, hvor rigtig mange amerikanske virksomheder investerer. Der er nogle forhold i øjeblikket, hvor man skal oprette joint venture, i høj grad inkludere kinesiske myndigheder og investere i Kina.

- Det kunne være et af de områder, som vil blive gjort væsentlig mere besværligt for amerikanske virksomheder, som enten allerede er i landet eller er på vej derind.

- De kan altså møde væsentligt større bureaukratiske udfordringer i forhold til at operere i Kina. Så der er mange andre områder, hvor man kunne se Kina øge presset direkte eller indirekte på USA, siger Otto Friedrichsen.

I forhold til en eventuel markedsreaktion vurderer aktiechefen, at det kun vil have begænset betydning, hvis USA ender med at indføre den nye omgang ekstratold, og Kina efterfølgende svarer igen. Baggrunden er, at investorerne går og regner med dette udfald.

- Men det er klart, at hvis det eskalerer, og vi ser Kina svare igen med noget voldsomt ud over de 60 mia. dollar, og USA så igen kommer på banen, og Europa samtidig bliver inkluderet, så mener jeg ikke, at det er indpriset i markedet i øjeblikket.

- Jeg tror dog ikke, vi skal tillægge det en særligt så sandsynlighed, at vi får en global handelskrig i fuld skala. Så indtil videre tror jeg, at der vil være en forholdsvis begrænset reaktion i markedet på tolden på 200 mia. dollar, siger Otto Friedrichsen.

Før en høringsproces torsdag, der skal afgøre, om USA tager skridtet med ekstra told på kinesiske varer for 200 mia. dollar, har amerikanerne og kineserne siden midten af juni tillagt ekstratold på hinandens varer for 50 mia. dollar.

Ekstratolden er i første omgang blevet implementeret af USA, som ifølge præsident Donald Trump for længe har lidt under en skævvridning i samhandlen med Kina.

/ritzau/FINANS