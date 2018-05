Airbnb's vækst kan ikke ses i dansk regnskab

Historierne om, hvor meget Airbnb vokser i Danmark, er faldet som perler på en snor de seneste mange år. Hvis væksten har slået igennem økonomisk, så er det ikke noget, der kan ses i den del af selskabet, der er registreret i Danmark.

Airbnb's danske selskab, Airbnb Denmark ApS, omsatte for blot 1,3 millioner kroner i 2017 og fik et resultat på 42.361 kroner. I 2016 omsatte selskabet for 3,9 millioner kroner og noterede sig et overskud på 353.298 kroner.

I 2015 lød omsætningen på 8 millioner kroner, og året før var den 13 millioner kroner.

Regnskabet beretter ikke noget om årsagerne til de markante fald. Det har heller ikke været muligt at komme i kontakt med Airbnb Denmark APS, der er ejet af Airbnb Holding LLC.

Skeler man til Airbnb's egne udmeldinger, burde det dog været gået solidt frem i Danmark.

I april udsendte Airbnb udvalgte tal for forretningen. De viste, at der i 2017 tjekkede 900.000 besøgende ind på et værelse eller i en lejlighed i Danmark, hvor der i 2016 var 732.000 gæster, der gjorde brug af samme mulighed.

Det er ti år siden, at virksomheden blev oprettet. Siden er andelen af Airbnb-brugere i Danmark steget støt.

Fire år senere i 2012 var der 28.000 gæster i Danmark, der brugte Airbnb, mens der i 2014 var 214.000 logerende i private hjem.

For hele Airbnb går det også bedre og bedre. Ifølge Financial Times omsatte Airbnb for 3,5 milliarder dollar - 22 milliarder kroner - sidste år og gav selskabet sit første overskud for et helt år, da man tjente 93 millioner dollar.

Airbnb giver ikke selv regnskabstal, og det er ikke til at se, om pengene fra forretningen i Danmark er kørt ind i det irske selskab, Airbnb har som internationalt hovedkvarter.

/ritzau/