99 pct. af Uber-chauffører »glemte« at indberette til Skat

Skat har nu gennemgået de oplysninger, som de i efteråret 2016 modtog fra de hollandske myndigheder om 1.799 Uber-chauffører i Danmark. I alt er 1.195 Uber-chaufførers indberetninger blevet kontrolleret. Det har ført til ændringer i over 99 pct. af chaufførernes moms- og skattemæssige forhold, oplyser Skat.

»Det er helt usædvanligt, at vi finder fejl i over 99 pct. af de sager, som vi gennemgår. Og det er selvfølgelig ikke i orden, for alle skal betale skat af deres indtægter. Samtidig giver det unfair konkurrence. Nu sender vi opkrævninger ud til de chauffører, så de får betalt den skat, de skal. Derudover har vi anmodet de hollandske skattemyndigheder om oplysninger for 2016 og 2017, så vi kan kontrollere, om chaufførerne har indberettet de rigtige oplysninger i begge år,« siger underdirektør i Skat, Søren Buus.

De »sorte« Uber-chauffører skal i gennemsnit betale 9.423 kr. ekstra i skat, eller i alt ca. 11,3 mio. kr.

Søren Buus opfordrer alle personer, der ved, at de har haft en indkomst som Uber-chauffører i 2017, til at selvangive det, inden det er for sent.

I september 2016 modtog Skat indtægtsoplysninger på 1.799 aktive Uberchauffører, som var bosiddende i Danmark. Oplysningerne dækker perioden oktober 2014, hvor Uber blev aktiv i Danmark, til udgangen af 2015. Foruden den manglende skattebetaling viser Skats undersøgelse, at 75 pct. af de 1.799 chauffører modtog sociale ydelser i samme år, hvor de havde en indkomst som Uber-chauffører.

Skat har sendt 154 af sagerne til en særlig enhed i Skat, som skal vurdere, om personerne skal modtage en bøde oveni beskatningen, fordi de har handlet groft uagtsomt.

Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen er digitale tjenester velkomne i Danmark, men samtidig skal der - uanset forretningsmodel - indberettes den korrekte skat, fastslår han.

»Der skal være plads til, at nye digitale tjenester kan operere i Danmark. Men en af forudsætningerne er selvfølgelig, at fx chauffører betaler skat ligesom alle andre, der tjener penge i det her land. Og det er tydeligvis ikke sket. Den her kontrol viser, at SKAT har en stram snor i dem, der har forsøgt at snyde. Og den viser, at internationalt samarbejde mellem skattemyndighederne virker. Derfor er det også kun rimeligt, at der nu sendes regninger af sted til chaufførerne«, siger skatteministeren.