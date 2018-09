870 ringbind om udbytteskattesagen fragtet fra København til Jylland - i dag følger 61 ekstra

Merete Agergaard, direktør i Skattestyrelsen, oplyser i en pressemeddelelse, at de arbejder på højtryk med tusindvis af dokumenter, som skal sendes til undersøgelseskommisionen. Arkivfoto.

Printerne banker formentlig afsted i Skatteministeriet.

Inden udgangen af september forventer ministeriet at have leveret alt materialet i udbyttesagen, og i dag sendes endnu 61 fysiske ringbind afsted fra København til Aarhus.

Ifølge en pressemeddelelse fra Skatteministeriet er der tale om »et højt prioriteret arbejde«, som har kørt siden nedsættelsen af undersøgelseskommisionen om SKAT i efteråret 2017.

Skatteministeriet oplyser, at opgaven indebærer en manuel gennemgang af et omfattende materiale, som dækker flere hundrede tusinde dokumenter fra en periode på over 15 år.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Udbyttesagen Udbyttesagen er en af de største skandaler i Skats historier. I februar besluttede regeringen af undersøgelseskommisionen skal undersøge refusion af udbytteskat, som sendte over 12 milliarder kroner ud af statskassen.

Gennem de seneste ti måneder har Undersøgelseskommisionen således modtaget intet mindre end 870 fysiske ringbind med faneblade og aktlister - som undersøgelseskommisionen ønskede.

»Der er tale om et bredt kommissorium, som dækker over mange år og mange dokumenter og involverede parter, og på den måde flere hundrede tusind dokumenter. Derfor skal materialet naturligvis være overskueligt for undersøgelseskommisionen,« siger Skattestyrelsens direktør, Merete Agergaard, ifølge pressemeddelelsen, der fortsætter:

»Det tager lang tid at gennemgå og gøre overskueligt, og den opgave gør vi alt, hvad vi kan for at løfte godt og hurtigst muligt.«

I dag sendes yderligere 61 ringbind med de mange printede dokumenter afsted.

