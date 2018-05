Business blogs Alle blogs

Her er nogle af onsdagens erhvervsrelaterede nyheder.

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: nildfisk, NNIT, Salling Bank, Vestjysk Bank, Zealand Pharma

2. kvartal: Rias



Nordjyske Bank med kvartalsregnskab

Nordjyske Bank A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.



Nilfisk kvartalsregnskab

Nilfisk Holding, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.



Vestjysk Bank med kvartalsregnskab

Vestjysk Bank A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.



NNIT med kvartalsregnskab

NNIT kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Onxeo



Ekstraordinære generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Rias (kl. 09.00, Roskilde)



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- It-udgifter i virksomheder, 2016

- Pendling, november 2016

Udland:

- 1.50: Japan: BNP-vækst, (foreløbig), Q1

- 6.30: Japan: Industriproduktion, mar

- 8.00: Tyskland: Forbrugerpriser, (endelig), apr

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerpriser, (endelig), apr

- 14.30: USA: Påbegyndt boligbyggeri, apr

- 14.30: USA: Byggetilladelser, apr

- 15.15: USA: Industriproduktion, apr

- 15.15: USA: Kapacitetsudnyttelse, apr



06:00 Huspris- og ejerlejlighedsprisindeks for april 2018

Home huspris- og ejerlejlighedsprisindeks for april 2018 offentliggøres. Indekset viser udviklingen i priser og handler sammenlignet med sidste år. Der er data for den regionale udvikling for lejligheder samt for prisudviklingen til og med april i det københavnske projektmarked (nyopførte lejligheder). Home prisindeks udsendes i samarbejde med Danske Bank. Data er opgjort som tre måneders glidende gennemsnit, sæsonkorrigeret og pristalsreguleret.



11:00 Arbejdsretten i Sverige kommer med afgørelse i betændt havnestrid

Den svenske arbejdsret, Arbetsdomstolen, kommer i dag med sin afgørelse i en langvarig og betændt arbejdsstrid i havnen i Göteborg. Her har containerterminalen, der drives af A.P. Møller-Mærsk-selskabet APM Terminals, siden foråret 2016 været ramt af kortere og længere punktstrejker og lock-outer - og deraf følgende markant nedgang i godsmængderne, der går gennem havnen. Baggrunden for konflikten er, at APM Terminals ikke har tegnet overenskomst med det svenske hamnarbetärforbunds afdeling 4, der organiserer 85 procent af de 450 havnearbejdere i Göteborg, men med svenske transportforbund, der er en del af den svenske LO-familie. APM Terminals vil ikke forhandle med havnearbejderforbundet, fordi det står uden for kollektivaftalerne. Striden har fået den socialdemokratisk-ledede svenske regering til at overveje en lovændring, der indskrænker konfliktretten.



13:00 København V Dansk Erhvervs Årsdag

Dansk Erhvervs Årsdag 2018 stiller skarpt på, hvordan man tilpasser sin strategi, når vision og virkelighed kolliderer. På årsdagen der i år holdes i Øksnehallen taler blandt andre Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S)



14:00 København K IMF holder pressekonference om den finansielle udvikling i Danmark

Den Internationale Valutafond, IMF har været på besøg i Danmark for at gennemføre den årlige vurdering af den økonomiske og finansielle udvikling i Danmark. Den såkaldte Artikel IV-konsultation er en del af IMF's løbende vurdering af medlemslandenes finansielle sektor og økonomier. Som afslutning på besøget afholder IMF pressemøde i Nationalbankens Repræsentantskabssal På mødet vil IMF præsentere de umiddelbare konklusioner fra besøget i Danmark. IMF's fulde Artikel IV-rapport forventes offentliggjort sidst i juni måned.



Nationalbankens Repræsentantskabssal

Danmarks Nationalbank Havnegade 5, 1093 København K, Danmark

Indland



09:00 København S Erhvervstræf 2018

KL holder konferencen Erhvervstræf 2018 i København. Konferencen er for kommunale medarbejdere, der arbejder med erhvervsudvikling og erhvervsfremme.