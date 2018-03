Undervandsdronning vil gøre sine dronebrugere til ambassadører for hav og miljø

27-årige Christine Spiten regnes for at være en af Norges førende kvindelige iværksættere. Hun er blandt de fire medstiftere af Blueye Robotics, der laver undervandsdroner, som nu begynder at ligne en millionsucces. »Hvis ikke Blueye går godt, så har vi alligevel opnået meget ved at sætte fokus på det, som er visionen. Så nej, vi planlægger efter Plan A,« siger hun. Arkiv­foto: Javad Parsa