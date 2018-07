Mandefald kan koste dansk indflydelse i EU

Luk faktaboks Udvid faktaboks

Europa-Kommissionen

EU er bygget op omkring Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet, hvor Kommissionen er maskineriets tjenestemand. Det betyder samtidig, at Kommissionen har retten til at udforme alle lovtekster, der efterfølgende bliver forelagt de to lovgivende institutioner.

Kommissionen består af tjenestemænd fra hele EU fordelt på forskellige generaldirektorater, hvilket er løst sammenligneligt med danske departementer.

Det er også her, at tjenestemænd og -kvinder vurderer de konsekvenser, som lovgivningen kan have for samtlige medlemsstater, og modtager høringer fra organisationer, borgere og ekspertgrupper. Det betyder, at Kommissionen skal forsøge at skabe lovgivning, der ikke kræver forbehold i de forskellige medlemsstater.

Ifølge danske eksperter er det nemmere at have øje for de danske forhold, når der er danskere i Kommissionen.

Kilde: Den Europæiske Union / Folketingets EU-oplysning