Ny Lego-fond skal kunne afsætte familiens overhoved

Kjeld Kirk Kristiansen - tredje generations ejer af LEGO Koncernen og formand for bestyrelsen i KIRKBI A/S - fotograferet i LEGO House i Billund. Foto: Søren Bidstrup

Kjeld Kirk Kristiansen er tredje generations ejer af LEGO Koncernen og formand for bestyrelsen i KIRKBI A/S. Foto: Søren Bidstrup

Den mest aktive ejer repræsenterer ejernes interesser i udvælgelsen af bestyrelse og ledelse i Lego A/S, Kirkbi A/S og Lego Fonden.

Hver generation vælger en person, der påtager sig rollen som den mest aktive ejer på vegne af hele familien. Den mest aktive ejer kender Lego Koncernen, Lego Fonden og Kirkbi særligt godt og er på vegne af hele familien tæt på virksomhederne og beslutningerne. Han eller hun er ambassadør for Lego-varemærket og bidrager til, at familiens værdier sætter retningen for beslutninger i virksomheder og fonde.

Lego-familiens overhoved Kjeld Kirk Kristiansens ønske er, at Lego forbliver familieejet, og at Lego-ideen og virksom­hedens sundhed prioriteres højere end familiens eventuelle skærmydsler. Til det formål etablerer han nu en fond, der kan afsætte det familiemedlem, som familien har valgt til at varetage familie­ejer­skabet. Sat på spidsen vil det betyde, at den nye fond i yderste konsekvens vil kunne fratage hans søn, Thomas Kirk Kristiansen, posten som bestyrelsesformand for Lego A/S og posten som familiens »aktive overhoved«.

»Så længe jeg lever, har jeg temmeligt meget indflydelse, men vi etablerer en ny, lille, meget mere anonym fond, der sammen med den mest aktive ejer kan call the shots i en kritisk situation. Indtil videre har vi kaldt den »Kjelds fond«.«

En kritisk situation kunne eksempelvis være, at familien ikke kan blive enige om, hvem der skal sidde i bestyrelsen og i direktionen. Hvis familien ikke kan nå til enighed, skal bestyrelsen i »Kjelds fond« bilægge tvisten. Eller hvis de øvrige ejere ikke mener, at den aktive ejer er den rigtige til at varetage ejerskabet, kan »Kjelds fond« afsætte den aktive ejer.

Juraprofessor Rasmus Kristian Feldthusen ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet siger om Kjeld Kirk Kristiansens nye fond: »Det er vanskeligt for mig at vurdere den konstruktion, da der alene er tale om overordnede tanker. Umiddelbart virker det imidlertid som en indsigtsfuld tilgang at sige, at vi bliver nødt til at sikre os, at vi har de rigtige checks and balances (magtfordeling, red.) mellem en fond og en familie.«

Han peger dog på, at når man skyder en ekstra fond ind, kan det rumme en risiko for et senere slagsmål mellem Lego Fonden og den nye fonds medlemmer. Og helt afgørende er det, hvem der kommer til at sidde i bestyrelserne, vurderer professoren.

Lego-familiens pengetank Kirkbis administrerende direktør, Søren Thorup Sørensen, siger:

»Den lille fond er kun tiltænkt at træde ind og bruge sin stemmeret, hvis der potentielt er en situation, der væsentligt kan skade virksomhederne eller familieejerskabet. I en sådan situation er fonden en ekstra sikkerhed, som bidrager til stabilitet. Den lille fond har ingen betydning i forhold til forretningsmæssige beslutninger, der naturligvis træffes af de relevante bestyrelser og direktioner i de enkelte virksomheder.«

Stafetaktier og en familiegrundlov

Kjeld Kirk Kristiansen har de seneste ti år brugt megen tid på at få etableret ejerstrukturen for Lego i fremtiden. Man har etableret en ejerstruktur med en aktiv ejer i hver generation, som har flere stemmetunge A-aktier. Familien kalder dem stafetaktier, så de kan placeres hos andre i kommende generationer. Strukturen er nedskrevet i en familiegrundlov.

Familien indledte i 2016 sit glidende generationsskifte, hvor Kjeld Kirk Kristiansen og hans søn, Thomas Kirk Kristiansen, byttede roller i bestyrelsen i Lego A/S. Thomas Kirk Kristiansen blev næstformand, mens hans far fortsatte som menigt bestyrelsesmedlem. Også i Lego Fonden blev Thomas Kirk Kristiansen formand, mens faderen blev næstformand. I Kirkbi – Lego-koncernens moderselskab – fortsatte Kjeld Kirk Kristiansen på formands­posten.