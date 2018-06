William Demant overhalede GN på salget til amerikanske veteraner i maj

William Demant Holding endte med at overhale GN Groups høreapparatselskab, GN Hearing, på markedsandel hos den offentlige amerikanske salgskanal, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i maj.

William Demant er nu blevet den anden største leverandør til VA, og selskabet havde i maj en markedsandel på 18,2 pct. hos VA, når man måler på antallet af solgte enheder, mod en andel på 14,7 pct. i april. Det fremgår af en statistik fra U.S. Department of Veteran Affairs.

I statistikken for maj findes en ny kategori, som er hybride genopladelige enheder. Kun tre af spillerne på hele markedet findes i denne kategori. William Demant, Sivantos og Sonova. William Demant gør et stort indtog i den nye kategori, og står for 78,4 pct. af de solgte enheder.

For GN Hearing, der nu er den tredjestørste leverandør til VA, endte andelen i maj på 17,9 pct. mod 21 pct. i april. GN sad på den andenstørste markedsandel i april. GN Hearing er ikke at finde i kategorien for hybride genopladelige enheder.

Widex, der i midten af maj annoncerede fusionsplaner med tyske Sivantos, havde i maj en markedsandel hos VA på 1,6 pct., hvilket er en lille tilbagegang fra 1,8 pct. i april.

Verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, tabte i maj terræn til 37 pct. fra 41 pct. måneden før, men Sonova er stadig den klart største leverandør til VA.

For Sivantos - det tidligere Siemens Hearing - gik andelen frem i maj, hvor selskabet sad på 9,9 pct. af markedet mod 6,9 pct. i april.

Amerikanske Starkey gik også frem, selskabet sad i maj på 15,5 pct. af markedet mod 14,7 pct. måneden før.

VA udgør omkring 20 pct. af det samlede amerikanske marked, der er verdens største enkeltmarked. Der tilpasses årligt omtrent 700.000 høreapparater gennem salgskanalens audiologer.

