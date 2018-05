Widex klar til milliardfusion med tysk rival

Sivantos – det tidligere Siemens-ejede høreapparatsselskab - og danske Widex vil fusionere for at skabe en af verdens største global høreapparatvirksomheder, fremgår det af en pressemeddelelse.

»Det er intentionen at fusionere de førende høreapparatvirksomheder Sivantos og Widex,« skriver de to selskaber.

Sivatos rykkede sit hovedkontor fra Tyskland til Singapore efter at den svenske kapitalfond EQT i 2014 købte virksomheden. Danske Widex er privatejet af Tøpholm- og Westermann-familierne

Sammenlægning vil skabe en høreapparatvirksomhed med en samlet omsætning på ca. 12 mia. kr. og flere end 10.000 medarbejdere verden over.

Dermed vil den fusionerede virksomhed blive verdens tredjestørste høreapparatselskab målt på omsætning. Schweiziske Sonova havde i det seneste regnskabsår en omsætning på 15 mia. kr., mens danske William Demant i 2017 omsatte for 13,2 mia. kr.

Tøpholm- og Westermann-familierne, som er stiftere og ejere af Widex, vil blive den største individuelle aktionær i det nye selskab. Det nye hovedkontorer vil blive placeret i Lynge i Danmark og Singapore. Bestyrelsen og ledelsen vil blive sammensat med en balanceret repræsentation fra begge virksomheder.

»Jeg er overbevist om, at vores medarbejdere, partnere og kunder vil nyde godt af denne fusion, fordi den giver os mulighed for at styrke vores indsats som pionerer inden for innovation, kvalitet, produktion og kundetilfredshed,« udtaler Jan Tøpholm, formand for Widex, i meddelsen.

Der har i flere år været spekulationer om fusioner mellem de store høreapperatsselskaber i verden. Blandt det største er også danske William Demant med Oticon-brandet og GN Resound. Sidste gang en stor dansk høreapparathandel var på trapperne, faldt korthuset dog brat sammen. Tilbage i oktober 2006 havde danske GN indgået en aftale om at sælge dets høreapparatsdivison GN Resound til Sonova. Prisen lød dengang på 15,5 mia. kroner. Men i august 2007 faldt handlen til jorden, da de tyske konkurrencemyndigheder ikke ville godkende overtagelsen.

Tøpholm siger, at netop en sammenlægningen med Sivantos passede bedst til Widex.

»Fusionen udvide vores geografiske dækning og tilbyde spændende karrieremuligheder til vores medarbejdere på tværs af lande og funktioner. Fusionen passer til familiernes værdier og langsigtede målsætninger for Widex, og derfor har vi besluttet at investere betydeligt i at blive langsigtede ejere,« siger Tøpholm i meddelelsen.

Det globale marked for høreapparater har længe været dominerret af seks store spillere. Udover De danske aktører William Demant, GN Resound og Widex findes Sivantos, schweiziske Sonova og amerikanske Starkey.

Michael Friis Jørgensen, analytiker i Alm. Brand, siger, at fisonen mellem Widex og Sivantos umiddelbart er godt nyt for de andre tilbageværende aktører.

»Vi tror på at der kommer mindre konkurrence og dermed bedre prismiljø. Vi har altid opfattet seks spillere på markedet som for mange, specielt i perioder med lav vækst. Derfor bliver det her opfattet positivt på aktiemarkedet,” siger Michael Friis Jørgensen.

»Men omvendt får de også en konkurrent, som er stor og kan matche de andre store. De får en konkurrent som har væsentligt flere muskler,« forsætter han.

Transaktionen er betinget af myndighedsgodkendelser og øvrige sædvanlige betingelser. Godkendelsesprocessen indledes i dag.