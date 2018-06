Sydbank om GN-investering: Vil bevare den teknologiske førertrøje - kan gavne på sigt

GN Groups træk med at købe sig ind i det tyske firma Audeering, der har specialiseret sig i kunstig intelligens, kan vise sig at være godt på længere sigt.

GN Groups træk med at købe sig ind i det tyske firma Audeering, der har specialiseret sig i kunstig intelligens, kan vise sig at være godt på længere sigt, men løsninger med intelligente headsets er på et tidligt stadie, derfor vil vi nok ikke se nogen effekt lige nu.

Det vurderer senioranalytiker i Sydbank Morten Imsgaard.

»Det er ikke 100 pct. givet, hvilke produkter der kan komme ud af samarbejdet, og heller ikke hvor konkurrencedygtige de er. Løsninger med intelligente headsets er på et meget, meget tidligt stadig,« siger Morten Imsgaard til Ritzau Finans.

Det er planen, at løsningerne skal implementeres i GN Groups headsetforretning, GN Audio, så eksempelvis en call centermedarbejder kan analysere lydbilledet og sindstilstanden hos den person, der ringer ind.

Morten Imsgard vurderer, at partnerskabet giver god mening i forhold til GN's forretning.

»Det er noget af det, som GN Audio har kigget på i jagten på det intelligente headset. Det giver også god mening, at man hele tiden afsøger markedet for løsninger, ellers ville det være noget, man skulle udvikle i eget hus.«

»Det er et skridt man tager for at sikre sig, at man kan blive ved med at have den teknologiske førertrøje på og blive ved med at være dem, der har bedste muligheder for at søsætte næste generation af produkter, der igen kan differentiere sig så meget, at selskabet kan blive ved med at stjæle markedsandele,« siger Morten Imsgard.

Ifølge René Svendsen-Tune, der er administrerende direktør i GN Audio, vil headsettet med de nye løsninger kunne analysere både lydbilledet og stemmeføringen for den person, der ringer til fx en medarbejder på et call center.

Han tilføjer i et interview med Ritzau Finans, at han er overbevist om, at den kunstige intelligens kan integreres i en række af selskabets løsninger inden for en "overskuelig" fremtid.

/ritzau/FINANS