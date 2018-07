Sydbank: Lundbecks nye CEO kan ændre profilen til mere pipelinefokuseret

Medicinalvirksomheden Lundbeck har udnævnt Deborah Dunsire som ny topchef, og med det træk kan der komme mere fokus på pipelinen end på lønsomheden, som ellers har været fokus de seneste år - og specielt de år hvor Kåre Schultz var administrerende direktør.

Det vurderer aktieanalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen.

»Ud fra et aktionærmæssigt synspunkt tror jeg, at Lundbeck som investeringscase ændrer lidt profil fra den her lønsomhedscase til at være en case, hvor man vil fokusere noget mere på pipelinen, end man har gjort de forgangne år,« siger Søren Løntoft Hansen til Ritzau Finans.

Han peger på, at der ligger nogle midler, der begynder at gå ind i klinisk afprøvning, der så småt kan give resultater om et års tid.

Deborah Dunsire er 56 år og kommer fra en stilling som administrerende direktør i det amerikanske biotekselskab Xtuit Pharmaceuticals. Hun er uddannet læge og har gennem en årrække arbejdet med farma og sygdomme i centralnervesystemet.

Søren Løntoft Hansen pointerer, at hendes CV kan tyde på, at Lundbeck er gået efter en person, der kan skifte selskabets fokus en smule.

»Man har valgt en profil, der lige netop har haft gang i selskaber med erfaring inden for centralnervesystemet og biotek generelt. Det faktum, at de ansætter en læge, kan gøre, at der kommer noget mere fokus på Lundbeck som en pipelinecase,« siger Søren Løntoft Hansen, men tilføjer, at lønsomheden ikke bliver glemt.

Lundbeck sagde i november farvel til topchef Kåre Schultz, der skiftede til en lignende stilling hos den israelske medicinalgigant Teva. I mellemtiden har finansdirektør Anders Götzsche midlertidigt varetaget posten.

Den nye direktør tiltræder den 1. september 2018.

/ritzau/FINANS