Sydbank: Coloplast-konkurrents investeringsplaner er interessante

Sådan lød det, da selskabet torsdag præsenterede prognosen for hele 2018, og det er ikke helt nye toner i medicobranchen.

I november sidste år justerede danske Coloplast nemlig sine langsigtede mål, så øgede investeringer nu skal være med til løfte salgsvæksten de næste år, på trods af at det kommer til at koste på bundlinjen.

Planerne fra den britiske konkurrent, der også har forretning inden for stomi, kontinens og sårpleje, kan potentielt komme til at påvirke Coloplast.

Det vurderer Søren Løntoft, der er aktieanalytiker hos Sydbank.

»Det spil bliver lidt spændende at følge de kommende år i relation til Coloplast. Om det i virkeligheden bare er prisen for at opretholde væksten, og de vækstrater man har haft igennem de senere år.«

»Det bliver interessant at se, om Coloplast reelt er i stand til at løfte den organiske vækst op på det ønskede niveau, eller om konkurrenternes investeringslyst måske kan føre til, at det bliver svært at løfte vækstraterne yderligere trods stigende investeringer,« siger han til Ritzau Finans.

I årsregnskabet den 2. november sidste år oplyste Coloplast, at det vil fordoble sine investeringer i at øge forretningen til 2 pct. af omsætningen mod tidligere 1 pct. frem mod 2020.

Den økonomiske satsning skal sikre, at den danske medicokoncerns årlige organiske vækst lander i toppen af intervallet 7-9 pct., efter at selskabet i flere år har leveret en organisk vækst på omkring 7 pct. om året. Samtidig lover selskabet ikke længere en årlig fremgang i driftsindtjeningen, men det lover, at EBIT-marginen ikke vil komme under 30 pct.

Hvis andre konkurrenter også følger efter og ligesom Convatec melder om øgede investeringer i salgsfremmende initiativer, kan det blive sværere for Coloplast at nå toppen af det langsigtede mål for den organiske vækst.

»Det stiller i hvert fald store krav til de investeringer, det laver, og de produkter, der lanceres. Hvis konkurrenterne også skalerer op, investerer i væksten og stepper op i forhold til salgsfremmende initiativer, så må det blive sværere at få en endnu større bid af kagen,« siger Søren Løntoft Hansen.