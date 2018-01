Sanofi køber Bioverativ for 11,6 mia. dollar

Den franske medicinalkoncern Sanofi har købt det amerikanske selskab Bioverativ for 11,6 mia. dollar svarende til 70,5 mia. kr.

Det skriver Bloomberg News.

Samlet giver franskmændene 105 dollar per aktie, hvilket er 74 pct. højere end lukkekursen fredag, hvor en aktie kunne erhverves for 64,11 dollar.

Med opkøbet kan Sanofi føje behandling for sjældne blødersygdomme til sin portefølje. Bioverativ blev sidste år udskilt fra biotekgiganten Biogen.

Olivier Brandicourt, administrerende direktør i Sanofi, søger nye indtægtskilder for at imødegå faldet for medicinalkoncernens bedst sælgende lægemiddel diabetesmidlet Lantus, der står overfor konkurrence for billigere konkurrenter samt andre diabetesmidler, skriver Bloomberg News.

Ifølge Bloomberg venter analytikere, at trenden med at købe op vil accelerere i år.

Danske Novo Nordisk forsøger at købe det belgiske biotekselskab Ablynx for 2,6 mia. euro, japanske Takeda Pharmaceutical har købt det belgiske biotekselskab Tigenix for 520 mio. euro, mens det amerikanske biotekselskab Celgene siges at være i forhandlinger om at købe amerikanske Juno Therapeutics.

/ritzau/FINANS