Pillegennembrud for Novo sender aktien op

Novo Nordisk-aktien stiger betydeligt torsdag formiddag, efter at medicinalkoncernen meddelte, at det første af en række store afsluttende fase 3-forsøg med diabetesmidlet semaglutid er kommet ud med positive resultater.

»Vi er meget tilfredse med resultatet af studiet, som bekræfter den uovertruftne orale effekt af semaglutid, som vi så i fase 2-studiet inden for type 2-diabetes,« siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning hos Novo Nordisk.

Pioneer er navnet på de milliarddyre forsøg, som medicinalkoncernen skal gennemføre på flere tusinde patienter for at opnå myndighedernes godkendelse af diabetestabletten. Ti forsøg i alt, skal Novo Nordiske gennemføre, og det forsøg, som Novo Nordisk har offentliggjort resultatet af i dag, er det første af forsøgene.

Ifølge Mads Krogsgaard Thomsen vil medicinalkoncernen fremlægge resultaterne af de resterende ni forsøg i løbet af året og forventer at indsende registreringsansøgning i 2019.

Semaglutid er et såkaldt GLP1-middel, som bruges til at behandle diabetes. Midlet er for nylig blevet godkendt til indsprøjtning i USA og Europa og netop lanceret på det amerikanske marked. Semaglutid som indsprøjtning spås et stort salg, men endnu større, hvis det lykkes Novo Nordisk at få det godkendt i tabletform.

Semaglutid i tabletform skal tages en gang om dagen, og i det netop afsluttede forsøg, viser det væsentlige og statistisk signifikante forbedringer i langtidsblodsyukkeret for alle tre doser af semaglutidtabletten.

Udover at bruge semaglutid i pilleform til diabetesbehandling, håber Novo Nordisk også at kunne bruge semaglutidpillen til fedmebehandling og også her er der til dels godt nyt. Semaglutid i den højeste dosis, 14 mg, førte nemlig til signitikant vægttab sammenlignet med placebo. Til gengæld var vægttabet ikke statitisk signifikant ved de lavere doser.

Bivirkningerne ser ud til at være de samme som for de øvrige GLP1-produkter, nemlig primært kvalme.

Nyheden bliver vel modtaget af aktiemarkedet. Aktiekursen stiger torsdag ved 11-tiden med godt 2,5 pct.