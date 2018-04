Ole Larsen rykker fra Bavarian til Bioporto som CFO

. Ole Larsen bliver ny finansdirektør i det danske biotekselskab Bioporto.

Det skriver selskabet i en meddelelse.

Selskabet oplyser, at Ole Larsen, der tidligere var finansdirektør i Bavarian Nordic, starter første juni.

- Vi ser meget frem til, at byde Ole velkommen i ledelsen. Med hans omfattende erfaring fra industrien, er jeg sikker på, at Ole vil have værdifulde bidrag til fremtiden for Bioporto, siger administrerende direktør, Peter M. Eriksen i meddelelsen.

Ole Larsen kalder i meddelelsen selskabet for "meget spændende selskab".

- Selskabet har er en meget interessant produktportefølje, en ambitiøs strategi og et stort potentiale, og jeg er stolt over at blive en del af det, siger Ole Larsen i meddelelsen.

Det var i forvejen kendt, at Ole Larsen forlod Bavarian Nordic, hvor han har været siden 2008.