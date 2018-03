Novozymes åbner muligheden for lønhop til ledelsen

Det skriver Børsen.

Under generalforsamlingen blev der dog udtrykt bekymring fra aktionærer på talerstolen. En af de private aktionærer udtrykte bekymring for, at der ikke var sat loft over ledelsens lønninger. Men bestyrelsesformand Jørgen Buhl Rasmussen beroligede salen, som til slut godkendte beslutningen med alle stemmer.

»Lad mig gøre det helt klart: Vi har ingen planer eller intentioner om at hæve direktionens lønninger. Det er for at give den rette fleksibilitet i visse situationer«, siger han ifølge Børsen.

Aktionærerne sagde også god for, at bestyrelsen i individuelle eller ekstraordinære tilfælde kan give bonusser på op til 100 pct. af vedkommendes samlede årlige vederlag. Sidste år lød Novozymes topchefs, Peder Holk Nielsens, samlede lønpakke på 25 mio. kr., blandt andet fordelt på 8,3 mio. kr. i fast løn og 12 mio. kr. fra et incitamentsprogram.

Direktionen i enzymkoncernen fik i alt 85,5 mio. kr. i 2017, hvoraf fast løn udgjorde 30 mio. kr., skriver avisen.