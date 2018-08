Novo under tungt pres i USA - priserne falder

Novo Nordisk holder den lovede hastighed i både omsætning og indtjening og fastholder sin finansielle prognose for 2018. Til gengæld hæver Novo sin prognose en smule, når der bliver målt i danske kroner.

Novo landede i årets andet kvartal en omsætning på 27,4 milliarder kroner, hvilket er en anelse over analytikernes forventninger. På samme måde er det med selskabets bundlinje, der med 10,3 milliarder kroner også kommer lidt bedre ud end ventet.

Til gengæld varsler selskabet fortsatte udfordringer på det altafgørende amerikanske marked. Novo skriver i sit regnskab, at det er sandsynligt, at »gennemsnitspriserne efter rabatter vil blive lavere i 2018«.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta om Novo Nordisk Novo Nordisk har hovedsæde i Bagsværd nord for København. Novo har over 43.000 ansatte – herunder omkring 17.300 medarbejdere i Danmark. Det betyder, at mere end 40 procent af Novos ansatte er placeret her i landet.

Novo henter knap 80 pct. af sin omsætning fra diabetesmidler, men fremstiller og sælger også fedmemedicin, blødermedicin, væksthormon og kønshormoner.

Novos samlede omsætning landede i 2017 på lige knap 112 milliarder kroner.

Det skyldes især et stadigt tungt prispres på de såkaldte langtidsvirkende insuliner og en helt specifik lovændring i USA. På grund af denne ændring bliver Novo nødt til at øge sine rabatter i et patientsegment, der primært består af pensionister, som er underlagt en offentlig amerikansk tilskudsordning. Lovændringen i USA betyder, at Novo allerede næste år risikerer at miste helt op mod to milliarder kroner i tabt omsætning i USA.

Det amerikanske insulinmarked har en værdi på omkring 200 milliarder kroner. Heraf udgør markedet for langtidsvirkende insuliner mere end halvdelen. Det fundamentale problem i USA for Novo er, at der er kommet flere udbydere af insulin-produkter. Det har betydet, at Novo er havnet i en form for permanent priskrig på markedet for især langtidsvirkende insuliner.

I en kommentar til regnskabet hæfter topchef Lars Fruergaard Jørgensen sig især ved, at Novos nye store sats inden for diabetes, GLP-1-midlet Ozempic, er kommet godt fra land.

»Salgsvæksten i første halvår af 2018 var drevet af solide resultater for vores vigtigste innovative produkter, Victoza, Tresiba, Xultophy og Saxenda, og lanceringen af Ozempic er kommet godt fra start i Nordamerika«, siger Novo-topchefen.