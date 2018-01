Analytiker: Sanofi-bud på Ablynx ser ud til at blive det endelige

»Modsat tidligere godkender bestyrelsen for Ablynx det her bud, og det indikerer for mig, at de tror, at det her er det endelige bud i processen.«

»Det er ikke noget, som forhindrer Novo i at komme med et højere bud, men nu begynder priserne at se lidt høje ud,« siger chefaktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets til Ritzau Finans.

Novo fik med sit bud på op til 30,50 euro per aktie i modsætning til Sanofi den kolde skulder af Ablynx, og at bestyrelsen hos Ablynx nu vælger at anbefale tilbuddet fra Sanofi frem for blot at anerkende det, tyder på, at de ser prisen som den endelige.

»På den her måde synes jeg, man indikerer, at man ikke tror, at der kommer nogen højere bud, og at selskabet derfor nok går til Sanofis side. Det synes jeg også prisen indikeret, at det var for at lukke den diskussion,« vurderer Michael Friis Jørgensen.

Der har ellers været rygter fremme om, at Novo ville komme med et højere bud, men det vil være vanskeligt at argumentere for at slå et bud på 45 euro af bordet.

»Med et bud i den her størrelsesorden tror jeg, at Novo ville begynde at få svært ved over for sine aktionærer at forklare, hvorfor det er den her prissætning, man skal betale, for at fikse ens problem nede i biofarma-området,« siger Michael Friis Jørgensen.