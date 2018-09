Novo opbygger insulinlager i Storbritannien forud for brexit

Hvis ikke der kommer en aftale i hus forud for brexit, der sikrer Storbritanniens medicinleverancer fra EU, kan det få fatale konsekvenser for eksempelvis britiske diabetespatienter. Isulin produceres nemlig ikke i Storbritannien, men skal importeres. Derfor er Novo - og flere af medicinalgigantens konkurrenter - begyndt at opbygge insulinlagre i Storbritannien forud for brexit. (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2014)

Novo Nordisk er i færd med »signifikant« at opbygge store lagre af insulin i Storbritannien før et muligt brexit uden en aftale mellem regeringen i London og EU i Bruxelles.

Det skriver avisen The Independent tirsdag.

Diabetesforeninger har i England advaret mod, at der kan være risiko for dødsfald, såfremt forsyningen af den vitale insulin afbrydes i forbindelse med, at Storbritannien forlader EU. Det kan komme til at ske, hvis man ikke har en klar aftale for brexit, som sikrer, at der kan leveres medicin. Insulin produceres nemlig ikke i Storbritannien, men importeres fuldt ud.

Den britiske regering har samtidig rådgivet medicinalbranchen, at de bør opbygge et lager på op til seks ugers forbrug, men Novo Nordisk ser ud til at gå længere end det med et lager svarende til 16 ugers behov, skriver avisen.

- Vores forpligtelse er først og fremmest at sikre, at patienter, som behandles med vores medicin, ikke berøres i tilfælde af en no-deal brexit, udtaler Pinder Sahota, vice president i Novo Nordisk UK ifølge The Independent.

- Vores beslutning om at øge lagerbeholdningen er på linje med de tekniske noter og rådgivning, som regeringen har publiceret over for sektoren.

Hvis der ikke foreligger en brexit-aftale, når Storbritannien til næste år forlader unionen, vil landet af EU's medicinalmyndigheder blive rubriceret som et "tredje land". Det vil medføre strengere regler for medicinimport, indtil Storbritannien får etableret sit eget kontrolsystem.

Den britiske regering har ifølge lækkede analyser selv peget på, at flere steder i landet kan ende uden medicin og mad efter få dage, hvis ikke der er lagt alternative planer, fordi nye toldundersøgelser vil skabe kaos ved havnen i Dover, skriver avisen. Det ville være særligt problematisk for insulin, som skal opbevares nedkølet.

The Independent fører en kampagne for, at briterne skal have lov til at stemme en sidste gang om de betingelser, eller mangel på samme, landet eventuelt forlader EU med.

Den britiske premierminister Theresa May er selv type-1 diabetiker.

Novo Nordisk har en markedsandel på mere end 50 pct. på insulin i Storbritannien.

/ritzau/FINANS